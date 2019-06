‘Wij gaan dan aan het werk hé’, schreef Gilles De Coster maandag op ­Instagram vanuit Vietnam.

De presentator maakte er bekend dat liefst 14.021 mensen zich hadden ingeschreven voor een nieuw seizoen van het Vier-programma De mol.

Dat is een nieuw record, bericht Het Laatste Nieuws. Toen De mol in 2015 weer op tv te zien was, na een stilte van dertien jaar, schreven ‘amper’ 3.000 mensen zich in.

Vorig jaar waagden 11.000 Vlamingen hun kans, het jaar voordien 10.000.