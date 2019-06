Jaar van de waarheid voor Greenyard na recordverlies

Ondernemer Hein Deprez moet dit jaar bewijzen dat hij de schulden van zijn fruit- en groentehandelaar Greenyard onder controle krijgt. Zoniet dreigt het ergste voor hem.

Greenyard heeft er een dramatisch boekjaar opzitten waar zowat alles misliep dat kon mislopen. Er was de droge en hete zomer, er was de listeria-besmetting met terugroepactie, de verhevigde concurrentie, operationele problemen en oplopende schulden.

Dit leidde in het boekjaar dat op 31 maart werd afgesloten in een nettoverlies van 237,7 miljoen euro. Het recordverlies is het gevolg van een licht gedaalde omzet (-4,3 procent tot 3,91 miljard euro) en een reeks uitzonderlijke kosten.

Maar zelfs zonder die uitzonderlijke elementen leert het wat over het vak van Greenyard. De fruit- en groentehandelaar zit in een business met flinterdunne marges waarbij kleine schommelingen in de omzet een belangrijke impact kunnen hebben. Zeker als dat gepaard gaat met verhevigde prijsconcurrentie.

Torenhoge schuld

Het bedrijf kampt bovendien met een torenhoge schuld. Die steeg afgelopen jaar verder door tot 456,3 miljoen euro. Dit terwijl de ‘aangepaste’ brutobedrijfswinst halveerde tot 64,5 miljoen euro. Dat brengt de schuldgraad op maar liefst 7,1 keer de brutobedrijfswinst. Greenyard moet dit van zijn bankiers tegen uiterlijk 31 maart 2022 terugbrengen tot 3 keer.

Het grootste stuk van de verbetering van de schuldenpositie moet in het huidige boekjaar gebeuren. Het is dus het jaar van de waarheid voor ondernemer Hein Deprez die in het verleden al vele tegenslagen heeft overwonnen en bekend staat als een echte doorzetter. Deprez zal die doorzettingskracht nodig hebben want voorlopig zijn er weinig lichtpuntjes.

Het belangrijkste lichtpuntje is dat co-ceo Marc Zwaaneveld vooruitgang boekt met de operationele verbetering. Dit jaar zou daardoor de brutobedrijfswinst met 20 miljoen euro moeten stijgen om het jaar erop de kaap van 100 miljoen euro te nemen. Bankiers zullen de komende maanden ongetwijfeld dit cijfer scherp in de gaten houden.

Het desinvesteringsplan én de geplande kapitaalverhoging verlopen tot nader order veel moeizamer. De biedingen op de divisie bokaal- en blikgroenten waren teleurstellend waardoor een snelle verkoop onhaalbaar bleek. Verkopen aan een te slechte prijs heeft geen zin omdat er samen met de activiteit ook winst buiten gaat.

Voor de banken was dit slecht nieuws om aan te horen, maar voorlopig hebben ze niet zoveel keus. Als ze zich te hard opstellen, worden de aandelen in Greenyard die Hein Deprez heeft structureel zonder waarde én kan hij nooit de privéschulden in zijn holding terugbetalen.

Greenyard spuit mist

Het is opvallend dat Greenyard in zijn financieel persbericht geen precieze informatie geeft over het verkoopproces en doet alsof alles goed gaat. In een telefonische toelichting verdedigt Greenyard zich met de boodschap ‘dat het proces nog lopende is’. Met andere woorden: je kan niet uitsluiten dat bijvoorbeeld binnen een half jaar toch nog iets uit de bus komt.

Ook over de kapitaalverhoging weet het bedrijf niets concreet te melden buiten het feit dat die verder onderzocht wordt. De komende maanden zullen alvast meer duidelijkheid brengen of het een goed of slecht oogstseizoen wordt. Dat is van belang voor de diepvriesgroenten én voor de bokaal- en blikgroenten. In de handel moet het dan weer komen van de ‘partnerships’ die Greenyard opzet met supermarktbedrijven als Tesco, Carrefour en Delhaize. Als al die factoren meezitten, kan Hein eiein verder knokken om zijn schulden onder controle proberen te krijgen.