Duaal leren: ‘De leertijd is hét toegangsticket tot de arbeidsmarkt’

Voor onervaren schoolverlaters die meteen de arbeidsmarkt willen verkennen, is de leertijd nog altijd de makkelijkste manier om aan de bak te geraken. Volgens SYNTRA Limburg, dat een belangrijke rol speelt in de combinatie van theorie- en praktijkonderwijs, wordt het tijd dat werkgevers meer kijken naar competenties dan naar diploma’s.

“Als jonge, onervaren schoolverlater denk je maar aan één ding: snel aan het werk gaan en centen verdienen”, weet Dirk Vanstipelen, Directeur-Afgevaardigd Bestuurder van SYNTRA Limburg. “De zoektocht naar de geschikte job is helaas geen makkelijk parcours en dat heeft vooral met diploma en ervaring te maken. De leertijd (het vroegere ‘leercontract’) is dan hét toegangsticket tot de arbeidsmarkt voor niet-hooggeschoolden. Dat tonen cijfers van de VDAB aan. Ondanks het sterke ‘diplomafetisjisme’ in Vlaanderen bewijzen de leertijd-cursisten dat zij zonder diploma hun mannetje kunnen staan.”

Meerwaarde

“Na een opleiding in de leertijd is 89% van de cursisten aan de slag binnen het jaar”, weet Vanstipelen. “Door de praktijkkennis zijn ze meteen inzetbaar en hebben ze een belangrijke troef in handen, met name werkervaring. Zo onderscheiden ze zich van de rest. Zij hebben geen diploma hoger onderwijs nodig om hun meerwaarde te bewijzen op de arbeidsmarkt.”

En dat is waar de bedrijven momenteel wanhopig naar op zoek zijn. “Inderdaad, want als we de vacatures en knelpuntberoepen vandaag bekijken, zien we een enorme nood aan praktische competenties, en niet zozeer aan diploma’s”, zegt de SYNTRA-baas. “Veel uitvoerende en technische jobs blijven oningevuld, terwijl we deze profielen nochtans in overvloed terugvinden binnen de leertijd.”

Voortrekkers

De combinatie tussen leren en werken is dus ideaal voor de arbeidsmarkt. Vanstipelen bevestigt: “In alle vormen van duaal leren stellen we vast dat deze match perfect werkt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Vlaamse regering hier sinds 2015 sterk op inzet. Met de 14 duale ondernemersopleidingen die SYNTRA vandaag doorheen diverse sectoren aanbiedt, nemen wij een voortrekkersrol in de toepassing en uitbouw van deze formule.”

