Voor vijfde jaar op rij minder werkzoekende schoolverlaters

Het gemiddelde aantal werkzoekende schoolverlaters daalt in Vlaanderen voor het vijfde jaar op rij. Maar tegelijk wordt de groep jongeren die ongekwalificeerd op de arbeidsmarkt komt groter. Dat leert het nieuwe schoolverlatersrapport van de VDAB.

Het aantal werkzoekende schoolverlaters is vorig jaar fors gedaald. Van de 72.776 jongeren in Vlaanderen die in 2017 de schoolbanken achter zich lieten hebben bijna 6.500 of 8,9 procent een jaar later nog geen werk. Een jaar eerder werden er nog ruim 7.200 schoolverlaters zonder werk geteld. Dat blijkt uit het jongste schoolverlatersrapport van de VDAB, het Vlaamse werkgelegenheidsagentschap. Het aantal schoolverlaters zonder werk is sinds 2013 onophoudelijk aan het dalen. Dat is volgens de VDAB te danken aan het economisch herstel na de eurocrisis.

Schaduwkant van dit positieve rapport is wel de gestage groei van de groep ongekwalificeerde schoolverlaters. Het gaat om jongeren die de schoolpoorten achter zich toeslaan met maximaal een getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs. In 2017 waren ze 6.720. Hun aandeel is sinds 2014 gestegen van 7,8 naar 9,2 procent. Al geraken ze dankzij de economisch goede tijden van de voorbije jaren wel makkelijker aan een job. Het aandeel werkzoekende schoolverlaters is ingekrompen van 32 naar 27,6 procent.

Bij de jongeren die wel een diploma halen zijn de schoolverlaters kunstsecundair onderwijs 3e graad de hekkensluiters met een werkzoekendenaandeel van 13,5 procent.

Schoolverlaters met een masterdiploma en een professionele bachelor halen de laagste scores voor werkzoekendenaandeel. Bij de masters is na een jaar slechts 3,3 procent na een jaar nog op zoek naar werk, bij de professionele bachelors is dat 3,7 procent.