De Britse koningin Elisabeth heeft zich op het banket voor Amerikaans president Donald Trump uitzonderlijk uitgesproken over een politiek thema. In haar speech wees ze op het belang van de nationale instellingen, die Trump allesbehalve een warm hart toedraagt.

‘Meneer de president, ik heb er vertrouwen in dat onze gedeelde waarden en belangen ons ook in de toekomst zullen verenigen’, begon koningin Elisabeth haar speech voor Amerikaans president Donald Trump. ‘Vanavond vieren we een alliantie die de veiligheid en welvaart van onze beider volkeren al decennia heeft helpen verzekeren, en waarvan ik geloof dat die nog vele jaren zal bestaan.’

Trump komt naar Groot-Brittannië voor de 75ste verjaardag van de geallieerde landing in Normandië. Daarbij wees de Queen op het belang van instellingen als de Navo en de VN. ‘In het vooruitzicht van de uitdagingen van de 21ste eeuw, herinnert D-Day ons aan wat onze landen samen hebben bereikt. Na de gedeelde opofferingen van de Tweede Wereldoorlog, werkten Groot-Brittannië en de Verenigde Staten samen met andere bondgenoten aan een reeks internationale instellingen, die moesten garanderen dat de gruwels van dat conflict nooit herhaald zouden worden.’

‘Terwijl de wereld is veranderd, moeten we de oorspronkelijke bedoeling van die instellingen nooit vergeten: landen die samenwerken om een hard bevochten vrede te verzekeren”, besloot de Queen. President Trump nam die instellingen sinds zijn aantreden al meermaals onder vuur.

Trump: ‘Vrijheid, soevereniteit en zelfbeschikking’

Trump zelf speechte ook op het banket dat de Queen voor hem had georganiseerd. ‘De band tussen onze landen werd voor eeuwig verzegeld in die grote kruistocht’, verwees de Amerikaanse president naar D-Day. ‘Door onze gedeelde overwinning en erfenis te eren, bevestigen we onze trouw aan de gedeelde waarden die ons nog lang in de toekomst zullen verenigen: vrijheid, soevereiniteit, zelfbeschikking, de rechtsstaat en eerbied voor de rechten die ons door de Almachtige God zijn geschonken.'

De Amerikaanse president had ook lof voor zijn gastvrouw koningin Elizabeth, die hij de belichaming van de waardigheid, de plichtsgetrouwheid en het patriottisme dat in elk Brits hart klopt’ noemde.

Dinsdag is het tijd voor politiek: zo zal Trump ontbijten met enkele belangrijke zakenlui, en volgen daarna nog een gesprek met de aftredende Britse premier Theresa May in haar ambtswoning in Downing Street, een persconferentie, en een galadiner in de ambassade van de Amerikaanse ambassadeur.