Isaac Kimeli blijft ook in Praag boven WK-limiet

Isaac Kimeli is maandag op de Internationale atletiekmeeting in Praag tweede geworden op de 1.500 meter. Het werd een fotofinish met drie in de Tsjechische hoofdstad. De Keniaan Hillary Ngetich won in 3:37.70. Kimzeli strandde op amper twee honderdsten van de zege, de Amerikaan Ben Blankenship werd op acht honderdsten derde.

Met 3:37.72 slaagde Kimeli er opnieuw niet in onder de WK-limiet te duiken. Die staat op 3:36.00. Op de 5.000 meter plaatste de 25-jarige in Kenia geboren Belg zich wel al voor de wereldkampioenschappen, die van 27 september tot 6 oktober in het Qatarese Doha plaatsvinden.