Ramadan eindigt dinsdag

De ramadan, de jaarlijkse vastenmaand van de moslims, eindigt dinsdag. Dat heeft het Executief van de Moslims van België (EMB) maandagavond bekendgemaakt.

‘De eerste dag van de maand Chawal 1440 stemt overeen met dinsdag 4 juni 2019, dag van ‘Aid al-Fitr’, en einde van de Ramadanmaand voor de moslimgemeenschap van België’, luidt het maandagavond in een mededeling van de moslimexecutieve.

Tijdens de ramadan, die dit jaar op 6 mei van start ging, mogen moslims niet eten, drinken, roken of seksuele betrekkingen hebben tussen zonsopgang en zonsondergang, al gelden er wel uitzonderingen voor mensen met fysieke of mentale beperkingen, zwangere vrouwen en kinderen.

De specifieke begin- en einddata van de ramadan worden elk jaar vastgelegd door de Raad der Theologen van de Executieve, die daarvoor rekening houdt met de stand van de maan.

Supermarktketens bereiden zich voor

‘We hebben geluk gehad dit jaar, het was overwegend fris tijdens de ramadan’, zegt inspecteur islam Ahmed Azzouz. ‘Alleen afgelopen weekend was het heel warm.’ Na afloop van de vastenmaand volgt het Suikerfeest. ‘Dan gaan moslims eerst naar de moskee, en daarna wordt er veel gegeten en gedronken met vrienden en familie.

Supermarktketens bereiden zich ook voor op het aankomende feest. Lidl zorgt voor grotere volumes van producten die traditioneel veel verkocht worden voor het Suikerfeest. ‘Je kan het vergelijken met mooi weer, wanneer we inzetten op bijvoorbeeld meer barbecues’, zegt woordvoerder van Lidl, Isabelle Colbrandt. ‘We maken dat we voldoende bloem, suiker en eieren hebben, want die worden duidelijk meer verkocht.’

Hetzelfde geldt bij Colruyt. 'We zoeken de juiste artikelen en voorzien daarvan extra voorraad', zegt Hanne Poppe, woordvoerder bij Colruyt. 'Specifiek zien we een meerverkoop van producten zoals (zure) room en yoghurt, deeg, gist en andere bakbenodigheden zoals bloem, melk, eieren, suiker en amandelpoeder.' Maar daar stopt het niet. Ook ricotta en mascarpone, dadels, olijven, linzen, kikkererwten, olie en kruiden, bulgur, couscous en chocolade worden bij Colruyt in deze periode meer verkocht.

Ook sommige scholen houden rekening met zowel de vastenperiode als het Suikerfeest. Scholengemeenschappen in Vlaanderen leggen geen officiële richtlijnen op, maar laten de scholen vrij om zelf te kiezen hoe ze omgaan met dit religieuze feest.