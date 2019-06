Thomas Pieters pakt ticket voor US Open

Thomas Pieters heeft zich maandag in het Engelse Walton Heath voor de 119e editie van het US Open golf geplaatst. de 27-jarige Antwerpenaar deed dat met een achtste plaats op het US Open Championship International Sectional Qualifier toernooi (European Tour). De top veertien mag naar Pebble Beach (Californië), waar er van 13 tot 16 juni om de titel wordt gestreden.

Pieters, afgelopen weekend op het Belgian Knockout vroegtijdig uitgeschakeld, zette maandagochtend op de Old Course een score neer van 67 slagen, vijf onder par. Dat na zeven birdies en twee bogeys. In de namiddag moest hij op de New Course aan de slag. Met drie birdies, een eagle en twee bogeys kwam hij uit op 69 slagen, drie onder par.

In 2017 nam Pieters ook al deel aan het derde major van het seizoen, toen kon hij zich niet plaatsen voor de finaleronden.

Uitslag:

1. Dean Burmester (ZAf) 128=63-65 -16

2. Sam Horsfield (Eng) 132=67-65

3. Clément Sordet (Fra) 134=67-67

. Marcus Fraser (Aus) 134=66-68

5. Marcus Kinhult (Zwe) 135=71-64

. Matthieu Pavon (Fra) 135=68-67

. Lee Slattery (Eng) 135=65-70

8. Daniel Hillier (NZe) am. 136=70-66

. Justin Walters (ZAf) 136=69-67

. Thomas Pieters (Bel) 136=67-69

. Adri Arnaus (Spa) 136=67-69

. Rhys Enogh (Wal) 136=66-70