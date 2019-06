Recessievrees neemt toe

De industriële productie lijkt in steeds meer landen te krimpen. De snel dalende rente wijst erop dat ook beleggers het ergste vrezen.

Wereldwijd groeit de vrees voor een recessie. In steeds meer landen wijzen cijfers op een krimpende industriële productie. De razendsnel dalende rente geeft aan dat ook beleggers voor het ergste vrezen. De conjunctuur krijgt rake klappen door de aanhoudende schermutselingen in de handelsoorlogen die de Verenigde Staten met hun handelspartners uitvechten.

In heel wat landen wijzen ­indexcijfers over de industriële activiteit op een dalende fabrieksproductie. Het wereldwijde cijfer, dat gisteren werd gepubliceerd, staat op zijn laagste niveau sinds oktober 2012. In de VS wijst het cijfer nog niet op afnemende industriële activiteit, maar het zakte gisteren wel tot het laagste niveau sinds het aantreden van president Donald Trump.

De snel dalende rente geeft aan dat ook beleggers rekening houden met nakend economisch onheil. Ze kiezen voor de zekerheid van staatsobligaties, omdat ze zich ongerust maken over de ­economische ontwikkelingen, zegt Frank Vranken, de hoofd­strateeg van de vermogensbank Puilaetco Dewaay. De koers van de obligaties stijgt en de rente, die in omgekeerde richting beweegt, duikt naar beneden. Vrijdag bereikte de Duitse rente op tien jaar haar laagste punt ooit en gisteren ging de daling voort. ‘De zorgen van de beleggers zijn terecht’, zegt Vranken. ‘Er bestaat vrees voor een ­ineenklappende wereld­handel.’

Politieke chaos

Een belangrijk teken is dat er in de VS nauwelijks nog verschil is tussen de rente op korte termijn en die op lange termijn. Dat is een klassiek signaal voor een verslechterende conjunctuur.

Ook de politieke context boezemt beleggers angst in. In Duitsland staat de huidige coalitie steeds zwakker, in Groot-Brittannië heerst politieke chaos en in Italië dreigt premier Giuseppe Conte ermee op te stappen. ‘Dat zijn allemaal slechte signalen’, oordeelt Vranken. Ze wijzen erop dat de regeringen van verschillende grote Europese landen onmachtig zullen zijn om een eventuele recessie krachtdadig te bestrijden.

In Noord-Europese landen ­zoals Duitsland zou een golf overheids­investeringen een re­cessie op afstand kunnen houden, maar er zijn geen tekenen dat de regering bereid is het begrotingsoverschot daaraan te besteden. In zuidelijke landen als Italië moeten er dringend hervormingen ­komen om de economie ­con­currentiëler te maken, maar ook die blijven achterwege.

Ook de centrale banken zitten met de handen in het haar. De Europese Centrale Bank heeft haar ­grootscheepse obligatie-aankoop­programma nog maar net afgebouwd en kan nu alleen nog haar toevlucht nemen tot minder krachtige stimuleringsmaatregelen. Donderdag zal de ECB daarover naar verwachting meer details bekendmaken. In de Verenigde Staten wordt de kans reëel geacht dat de rente na drie jaar van verhogingen opnieuw wordt verlaagd.

‘Het enige positieve is dat er al heel wat slecht nieuws in de koersen zit’, zegt Vranken. ‘Als de Verenigde Staten over enkele maanden een akkoord zouden sluiten met China, kan alles er weer heel anders uitzien.’