Ook Nederland verwacht roedel wolfjes

Op de Veluwe in Nederland heeft een tweede wolvin zich gevestigd. Bovendien is er ook een mannetje gesignaleerd. Het vervolg laat zich raden.

Maar eerst dit. Onze noorderburen geven hun wolven geen namen als Naya of August. De nieuwe wolvin heet gewoon GW960f.

Dna-analyse van wolvenkeutels heeft nu uitgewezen dat GW960f al zeker een half jaar op de Veluwe woont, zo meldt het NRC. Dat half jaar is belangrijk want als een wolf ergens zes maanden blijft rondlopen, dan beschouwen wetenschappers het dier als ‘gevestigd’.

GW960f heeft zich aangesloten bij soortgenoot GW998f. Zij was in februari de eerste wolf in 150 jaar tijd die zich in Nederland vestigde. Bovendien zijn er sporen gevonden van een mannetjeswolf in de buurt. Hij kreeg de naam GW894m.

GW894m is sinds begin dit jaar al zeker acht keer in de onmiddellijke buurt van GW998f geweest waardoor wetenschappers vermoeden dat beide een paartje vormen. De kans is dus groot er een roedel gesticht wordt op Veluwe, zo meldt het NRC nog.