Andy Murray maakt na heupoperatie dan toch zijn comeback op Queen’s, voorlopig wel in dubbelspel

Andy Murray maakt over twee weken zijn comeback. De voormalige nummer een van de wereld, die herstellende is van een heupoperatie, maakt op het grastoernooi van Queen’s zijn opwachting in het dubbelspel.

De 32-jarige Murray Schot zal een duo vormen met de Spanjaard Feliciano Lopez. Murray is vijfvoudig kampioen op het toernooi in Londen. Queen’s geldt als een voorbereidingstoernooi op Wimbledon, dat op 1 juli begint. “Ik ben erg blij om terug te keren in wedstrijdverband. Queen’s is altijd een speciale plek voor mij geweest en het is een perfecte locatie voor mijn comeback”, verklaarde Murray. “Ik heb er mijn eerste wedstrijd op de ATP Tour gewonnen, mijn eerste titel in Groot-Brittannië veroverd en ook mijn eerste op gras. Het is mijn succesvolste toernooi.”

Half januari kwam Murray voor het laatst in actie. Op het Australian Open verloor hij in de eerste ronde in vijf sets van de Spanjaard Roberto Bautista Agut. Murray kon zich niet goed bewegen en klaagde in aanloop naar het toernooi al over veel pijn aan een heup. Na die partij werd er gevreesd voor het einde van de loopbaan van de Schot, die snel daarna liet weten toch nog in actie te willen komen. “Ik ben nog niet klaar om terug te keren in het enkelspel, maar ik ben al wel een paar maanden pijnvrij”, aldus Murray. “Ik heb veel stappen gemaakt in de trainingen en mijn deelname in het dubbelspel is mijn volgende stap in mijn terugkeer op de tour.”