Fraudeonderzoek Belgisch voetbal - Lokeren gaat in beroep

Lokeren gaat bij het BAS in beroep tegen de beslissingen van de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB in het dossier matchfxing.

Lokeren gaat in beroep tegen de vrijspraak van Waasland-Beveren. Die vrijspraak betekent immers dat Waasland-Beveren niet degradeert. En dat was slecht nieuws voor Lokeren. Want had de geschillencommissie Waasland-Beveren wel veroordeeld, dan had Lokeren in 1A kunnen blijven.

Dit weekend maakte de voetbalbond bekend dat KV Mechelen moet degraderen naar 1B. Volgens de Geschillencommissie is het bewezen dat ze ­pogingen ondernomen hebben om Waasland-Beveren voor hun cruciale onderlinge duel te beïnvloeden, zodat Malinwa niet zou degraderen.

Waasland-Beveren zelf werd evenwel niet gestraft. De Geschillencommissie veroordeelde voorzitter Dirk Huyck en ­financieel directeur Olivier Swolfs wel ­wegens het niet voldoen aan de meldingsplicht. Swolfs wordt één jaar ­geschorst, Huyck krijgt een voorwaardelijke straf. Maar de club wordt met rust gelaten omdat niet bewezen kon worden dat Waasland-Beveren was ingegaan op de omkooppogingen van KV Mechelen.

De advocaat van Lokeren, Walter Van Steenbrugge zei dit weekend al: ‘Om een match te fixen ben je nog steeds met twee. Dus ofwel ga je alle twee in bad, ofwel niemand. Ik ben er niet van overtuigd dat men in hoofde van Waasland-Beveren zo licht schaatst over de matchfixing. Voor Lokeren staat matchfixing vast, en de schuld van Waasland-Beveren ook. Deze beslissing is een gebrek aan durf. We gaan alles uit de kast halen om dit recht te trekken en heb er alle vertrouwen in dat het recht zal zegevieren.’

Ook KV Mechelen zal trouwens in beroep gaan bij het BAS. ‘We hebben de beslissing (van de Geschillencommissie) een eerste keer kunnen doornemen’, zo zegt Joost Everaert, advocaat van de club. ‘We merken dat onze vragen en argumenten niet of nauwelijks beantwoord zijn in de nochtans uitgebreide beslissing.’

KV Mechelen heeft tot eind deze week om in beroep te gaan en zal allicht wachten tot het laatste moment.