Semenya mag toch weer wedstrijden lopen: Zwitsers gerecht schort testosteronregel (tijdelijk) op

Het Zwitserse gerecht heeft de testosteronregel van de Internationale Atletiekfederatie IAAF tijdelijk opschort. Dat deelde Peter Josi, woordvoerder van het hooggerechtshof in Lausanne, maandag mee. De Zuid-Afrikaanse atlete Caster Semenya tekende in Zwitserland beroep aan tegen de uitspraak van het Internationaal Sporttribunaal TAS in Lausanne, dat de nieuwe regels van de IAAF onlangs goedkeurde.