Red Bull-teambaas Christian Horner laat weten dat de nieuwe regels voor het F1-seizoen 2021 nog zullen evolueren en veranderen eens er een voorstel is waarover onderhandeld kan worden.

Het concorde-akkoord is een overeenkomst tussen de teams en de F1 waarin beschreven staat hoe de sport er moet uitzien op zowel technisch, sportief als financieel vlak. De huidige overeenkomst loopt einde 2020 af en dus moet er onderhandeld worden over een nieuwe overeenkomst. Het behoeft geen uitleg dat het geen sinecure is om alle teams op dezelfde golflengte te krijgen.

Het was de bedoeling dat de F1-bazen nog deze maand met een voorstel op de proppen zouden komen maar het heeft er alle schijn van dat die deadline niet gehaald zal worden. Christian Horner liet op de persconferentie voor teambazen in Monaco alvast weten dat het weinig waarschijnlijk is dat het uiteindelijke resultaat veel zal lijken op dat eerste voorstel.

“Er zal iets uitkomen in juni, veranderen in september, oktober en waarschijnlijk ook nog eens in november,” aldus de teambaas van Max Verstappen. “Er is nog heel wat werk aan de winkel maar op een bepaald moment zal ons iets voorgelegd worden en dat is het moment dat de pret begint.”

"Al veel werk is verricht"

De technisch directeur van Racing Point, Andrew Green, looft het werk dat Ross Brawn en Pat Symonds namens de F1 al verzet hebben op technisch vlak. Tegelijkertijd treedt hij Horner bij en zegt hij dat er nog heel wat werk is eer de violen allemaal gelijkgestemd zullen zijn.

Op technisch vlak is het de bedoeling om de huidige hybride-krachtbronnen te vereenvoudigen en goedkoper maken zodat er nieuwe spelers kunnen warm gemaakt worden voor de F1.

“Ik weet dat de F1 en de FIA achter de schermen al heel wat werk verzet hebben,” aldus Green. “We hebben er vorige week al een stukje kunnen van zien tijdens een meeting met de technische werkgroep.”

Scherpe kantjes moeten er nog af

“We hebben al duidelijk een evolutie kunnen zien maar de scherpe kantjes moeten er nog af. We hebben nog meetings gepland tot het einde van het jaar en daar kunnen we bijsturen naar de richting waar we heen willen.”

“Het zijn best wel veel veranderingen maar zoals ik al zei hebben ze al veel werk verzet achter de schermen en ik denk dat we ons doel kunnen bereiken,” besluit Green.

