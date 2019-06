Christian Van Eyken: ‘Ik durf te hopen dat ik word vrijgesproken’

Het proces tegen voormalig Vlaams parlementslid Christian Van Eyken is begonnen. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de moord op de toenmalige echtgenoot van zijn huidige vrouw.

Christian Van Eyken en zijn vrouw Silvia B. worden beschuldigd van de moord in juli 2014 op Marc Dellea, de eerste man van Silvia B. Het slachtoffer, een 45-jarige man, werd toen met een kogel in het hoofd aangetroffen in zijn woning in Laken.

Voormalig Vlaams parlementslid Christian Van Eyken heeft voor de correctionele rechtbank van Brussel vanmorgen opnieuw elke betrokkenheid bij de moord op de eerste echtgenoot van zijn vrouw ontkend. ‘Ik durf te hopen dat ik word vrijgesproken’, zei hij.

Wat zijn relatie met Marc Dellea betreft, zei Van Eycken dat die goed was, ondanks een sms waarin hij zich niet bepaald lovend en fijnzinnig uitliet over de man.

“Er was geen enkele vijandigheid tussen Marc en mezelf. We leefden in goede verstandhouding, hij had zich neergelegd bij de situatie... We hebben zelfs samen verbouwingswerken in zijn woning in Tubeke uitgevoerd’, zei Christian Van Eyken op het proces.

Verschillende mensen hebben bij de politie verklaringen afgelegd over het feit dat de twee mannen samen aan het werk waren in die woning die Dellea was beginnen bouwen in Tubeke samen met Silvia B.

De woning was aangekocht in 2009, kort voor Silvia B. een einde maakte aan de relatie met haar eerste man en een verhouding begon met Christian Van Eyken die verkozen was in het Vlaamse parlement. Silvia B. was toen parlementair medewerkster van Van Eyken

Silvia B. bleef niettemin bij Marc Dellea wonen om hun dochter de shock te besparen, als zou blijken dat ze gingen scheiden.

Zowel Silvia B. als Christian Van Eyken houden staande dat hun relatie met Marc Dellea goed was en dat die laatste vrede had genomen met het feit dat er binnenkort een scheiding van zou komen. Niettemin blijkt uit de sms’en die van Eyken en zijn minnares wisselden, dat hij Marc Dellea beschreef als ‘monster’ en ‘varken’.

Het proces tegen Van Eyken en Silvia B. werd al herhaaldelijk uitgesteld wegens problemen met de toegankelijkheid van het bewijsmateriaal en discussies over de bevoegdheid van de correctionele rechtbank. Intussen zijn Van Eyken en B. ook in verdenking gesteld voor vernieling van bewijsmateriaal in het dossier.

Van 1993 tot 2006 was Christian Van Eyken burgemeester van Linkebeek. Bij de eerste rechtstreekse verkiezingen voor het Vlaams Parlement in 1995 werd hij verkozen in de kieskring Halle-Vilvoorde. Ook bij alle volgende Vlaamse verkiezingen werd hij als Franstalige verkozen in het Vlaams Parlement, in 2014 was dat erg nipt. Bij de verkiezingen vorige week was hij geen kandidaat meer. Hij is 65 jaar.