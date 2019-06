Winnaar ‘The Voice van Vlaanderen’ valt in op Rock Werchter

De Amerikaanse groep The Marcus King Band heeft zijn optreden op Rock Werchter geannuleerd. Hun plaats wordt opgevuld door de 17-jarige IBE, de winnaar van ‘The Voice van Vlaanderen’. Dat maakt de organisatie van het festival maandag bekend.

The Marcus King Band, die op zaterdag 29 juni als opener in KluB C zou aantreden, komt niet naar Rock Werchter. De Amerikaanse band heeft naar eigen zeggen ‘nood aan een rustpauze, na zeer intense maanden’. De geplande Europese concerten worden geannuleerd.

De Amerikanen krijgen een opvallende vervanger: de 17-jarige Ibe. Hij won vorige maand 'The Voice van Vlaanderen' en bracht afgelopen vrijdag pas zijn debuutsingle 'Table of fools' uit. De Klub C-tent van Rock Werchter wordt op zaterdag 29 juni dus geopend door een wel erg prille debutant.

Bovendien is het de eerste keer dat een winnaar van één van de populairste zangwedstrijden op de commerciële tv-zenders de Rock Werchter-affiche haalt. 'Wie goed is en wie iets kan, geven we graag een plekje op Rock Werchter, of dat talent nu uit The Voice, De Nieuwe Lichting of iets anders komt', klinkt het bij de festivalorganisatie. 'Ibe had zich trouwens voor The Voice ook al laten opmerken.'

Dat bleek ook na de finale van The Voice: Ibe Wuyts tekende al snel een contract bij labelgigant Universal, en zijn bookings verlopen via Live Nation, dat ook Rock Werchter organiseert.

Nog niet uitverkocht

Rock Werchter 2019 vindt plaats van donderdag 27 juni tot zondag 30 juni in het Festivalpark in Werchter. Volgens de organisatie is er dit jaar beduidend meer vraag naar dagtickets. De voorbije weken is het aantal dagtickets stelselmatig opgetrokken tot 27.000 per festivaldag. Het aantal combitickets is evenredig verlaagd tot 61.000. De capaciteit van 88.000 bezoekers per festivaldag blijft daarmee gerespecteerd.

De dagtickets voor zaterdag 29 juni zijn inmiddels allemaal verkocht. Voor de andere festivaldagen zijn nog tickets beschikbaar. Er zijn ook nog combikaarten te koop.