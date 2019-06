De problemen met de batterijen van Tesla houden aan. Ook het dashboard van de Tesla Model X van Salar Azimi is dit weekend grotendeels weggesmolten.

Dat een batterij van een elektrische wagen na kortsluiting gevaarlijk kan verhitten, in brand kan schieten of zelfs ontploffen, weet nu ook de Iraans-Nederlandse miljonair Salar Azimi. Het dashboard van zijn de peperdure Tesla Model X, kostprijs zo’n 150.000 euro, smolt dit weekend in Nederland plots grotendeels weg. Waarna de plaatselijke brandweer ter plaatse snelde om de auto te blussen.

‘Ik had de auto uitgeleend aan de algemeen directeur van Patro Eisden, die de auto voor zijn oprit in het Nederlandse Rijswijk had staan. Toen die de deur niet meer open kreeg, bleek dat het dashboard binnen grotendeels was weggesmolten, wellicht na een kortsluiting in de batterij. De arme man heeft er een trauma aan overgehouden’, reageert Azimi geschrokken.

De Iraans-Nederlandse miljonair is naar eigen zeggen ‘not amused’ over het incident. ‘Bij Tesla reageren ze nogal nonchalant, maar wat als mijn directeur op dat moment in de auto had gezeten?’, reageert hij aan de telefoon.

Financieel is het incident met de dure Tesla volgens Azimi geen probleem. ‘Ach, de auto is all-risk verzekerd en ik heb auto’s genoeg. Dan neem ik wel de Lamborghini of de Ferrari.’