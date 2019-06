Nog eenmaal meekijken met De Noodcentrale

Vanavond helaas voor de laatste keer op uw scherm: De Noodcentrale. Allicht niet voor de laatste keer op uw scherm vanavond: Hendrik Bogaert.

1 DE NOODCENTRALE

Eén, 20.40 uur

Wat wij ons, ter gelegenheid van de laatste aflevering van deze onderhoudende human-interestreeks, hardop willen afvragen: zouden de mensen die de noodcentrales bemannen evenveel geduld hebben met vervelende bellers als er geen camera’s in de buurt zijn?

2 QUE LA BÊTE MEURE

Arte, 20.55 uur

Claude Chabrol op z’n best met een zedenschets over thema’s die een halve eeuw later nog altijd brandend actueel zijn: vluchtmisdrijf, wraakzucht, het recht in eigen handen nemen.

3 VON RYAN’S EXPRESS

Caz, 20.40 uur

Bukken of u overgeven, aan u de keuze: Caz vuurt de hele week klassieke oorlogsfilms op u af. Vandaag de minste bekende, maar zeker niet de slechtste, met de toen 22-jarige Raffaella Carrà in een van de hoofdrollen (en Frank Sinatra in de andere).

4 TERZAKE

Canvas, 20 uur

De verkiezingsnederlaag van 26 mei blijft nazinderen bij de CD&V. Hendrik Bogaert zakt af naar de studio om zijn kijk op de zaak te geven. Wat ongetwijfeld ook genoeg stof ter discussie zal opleveren, is het staatsbezoek van Donald Trump aan het Verenigd Koninkrijk. Lia van Bekhovengeeft ons de laatste updates. En een jaar nadat Matteo Salvini in Italië een regering vormde met de Vijfsterrenbeweging, is ook in Rome de spanning te snijden.

5 DE AFSPRAAK

Canvas, 20.30 uur

Afgelopen week werd de motorclub Hells Angels verboden in Nederland. Zal dat tot problemen leiden in België, met bendeleden die eventueel andere oorden zullen opzoeken? Advocaat Joris Van Cauter en Maasmechels burgemeester Raf Terwingen (CD&V) gaan in debat. En dertig jaar geleden rolden tanks over het Tiananmenplein in Peking om een studentenprotest bloedig in de kiem te smoren. Journalist Stefan Blommaert was daar ooggetuige van.