‘Kans bestaat dat Suikerfeest op twee verschillende dagen valt’

Onduidelijkheid troef over het Suikerfeest, want zelfs voor moslims is het niet altijd eenvoudig om de juiste datum te achterhalen. Want de Turkse en Marokkaanse gemeenschappen in België volgen een andere kalender.

Moslims vieren tweemaal per jaar een groot feest: het Offerfeest en het Suikerfeest (of Eid-al-Fitr). Dat laatste valt dit jaar op 4 juni, althans voor de Turkse gemeenschap. De Marokkaanse gemeenschap zal pas vanavond weten wanneer de ramadan, de vastenmaand, stopt, en het Suikerfeest begint. ‘Dat komt omdat de Turkse gemeenschap een wetenschappelijke methode gebruikt om uit te rekenen wanneer het nieuwe maan is. Zij kunnen dus op voorhand weten wanneer het Suikerfeest valt’, zegt inspecteur islam Ahmed Azzouz.

De Marokkaanse gemeenschap volgt die methode niet, maar wacht volgens Azzouz op het oordeel van moslimtheologen. Zij vergelijken de bevindingen van andere landen en beslissen daarna wanneer het Suikerfeest zal plaatsvinden. Dat zal dit jaar op dinsdagavond of woensdagavond na zonsondergang zijn. ‘Voor de Turkse gemeenschap telt de ramadanmaand 29 dagen, voor de Marokkaanse gemeenschap 29 of 30, vandaar het verschil’, zegt Azzouz. ‘De kans bestaat dus dat het Suikerfeest op twee verschillende dagen gevierd zal worden.’

Die realiteit zorgt voor organisatorische problemen, vindt Azzouz. ‘De Moslimexecutieve moet een oplossing vinden en naar een eenvormig beleid gaan. Ze moeten naar het algemeen belang kijken. Scholen en bedrijven zijn hier ook vragende partij voor’, zegt hij.

Suikerfeest in België

De ramadan is de jaarlijkse vastenmaand, en is voor moslims een belangrijk deel van hun religie. Dan eten of drinken ze van zonsopgang tot zonsondergang niets. ‘We hebben geluk gehad dit jaar, het was overwegend fris tijdens de ramadan’, zegt Azzouz. ‘Alleen afgelopen weekend was het heel warm.’ Na afloop van de vastenmaand volgt het Suikerfeest. ‘Dan gaan moslims eerst naar de moskee, en daarna wordt er veel gegeten en gedronken met vrienden en familie.

Supermarktketens bereiden zich ook voor op het aankomende feest. Lidl zorgt voor grotere volumes van producten die traditioneel veel verkocht worden voor het Suikerfeest. ‘Je kan het vergelijken met mooi weer, wanneer we inzetten op bijvoorbeeld meer barbecues’, zegt woordvoerder van Lidl, Isabelle Colbrandt. ‘We maken dat we voldoende bloem, suiker en eieren hebben, want die worden duidelijk meer verkocht.’

Ook sommige scholen houden rekening met zowel de vastenperiode als het Suikerfeest. Scholengemeenschappen in Vlaanderen leggen geen officiële richtlijnen op, maar laten de scholen vrij om zelf te kiezen hoe ze omgaan met dit religieuze feest.