Paters Rochefort verliezen kort geding in strijd om behoud smaak trappistenbier

De paters van de abdij Notre-Dame de Saint-Rémy in Rochefort hebben maandag een kort geding verloren tegen een bedrijf dat een nabijgelegen kalkgroeve wil uitdiepen. Ze vrezen dat een uitdieping de smaak van hun trappistenbier in gevaar brengt, maar de rechtbank ging daar voorlopig niet in mee. Eind deze maand beginnen de pleidooien ten gronde.

De paters van de abdij Notre-Dame de Saint-Rémy in Rochefort voeren al enige tijd een juridische strijd tegen de uitdieping van de kalkgroeve la Boverie door de groep Lhoist. Ze menen dat een uitdieping de Tridaine-bron zou bedreigen die het water levert voor hun trappistenbier.

De Raad van State had vorig jaar de omstreden pomp­­vergunning van ’s werelds grootste kalkproducent nog geschorst. Lhoist moest daardoor een nieuwe vergunning aanvragen, die in april werd verkregen.

De abdij spande daarop een kort geding aan tegen Lhoist bij de rechtbank van eerste aanleg in Marche-en-Famenne, met het doel die nieuwe vergunning te laten opschorten. De paters kregen echter nul op het rekest. De rechtbank oordeelde dat hun vraag weliswaar ontvankelijk was, maar ongegrond.

‘Geen ernstige schade’

De rechter meent dat er ‘geen ernstige of moeilijk te herstellen schade’ aan te tonen valt door de abdij. Er wordt verwezen naar de voorwaarden die zijn vastgesteld door de autoriteiten. ‘De pomptesten zijn beperkt in de tijd en kaderen binnen zeer strikte voorwaarden, waardoor geen onomkeerbare situatie ontstaat voor de Tridaine-bron’, luidt het. ‘Bovendien zal tijdens de testen de bron bevoorraad worden door water van dezelfde of zelfs betere kwaliteit.’

Op maandag 24 juni staan de pleidooien ten gronde op het programma in Marche-en-Famenne. Lhoist wil de steengroeve uitdiepen om tot het jaar 2046 kalksteen te kunnen exploiteren.