Populaire keten Joe & The Juice komt naar ons land

Joe & The Juice is een van oorsprong Deense koffie- en sapjesketen die wereldwijd meer dan 300 vestigingen telt, maar ons land werd tot nu toe over het hoofd gezien. Tot nu toe dus, want in Antwerpen opent binnenkort een eerste filiaal.

De eerste vestiging van Joe & The Juice wordt geopend in de Wiegstraat in Antwerpen, vlakbij de Meir. Wanneer die officieel de deuren zal openen is nog niet bekend, maar wel al zeker is dat het wordt ondergebracht in een pand waar daarvoor een Galler-chocoladewinkel zat.

Op de menukaart vind je natuurlijk sapjes en koffies terug, maar ook granola bowls, gezonde broodjes, toast avocado en omeletten. Alles kan ook meegenomen worden.