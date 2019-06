Yellow Tigers wacht moeilijke klus voor eigen publiek tijdens Women’s Nations League Volley in Kortrijk

De Belgische volleybalvrouwen (FIVB 19) mogen deze week drie thuiswedstrijden afwerken in de Nations League. In de Lange Munte in Kortrijk staan ze tegenover achtereenvolgens Rusland (FIVB 5), Polen (FIVB 26) en wereldkampioen Servië (FIVB 1). “De kans op een winstmatch zal heel moeilijk worden”, stelt assistentcoach Kris Vansnick.

De Yellow Tigers werkten al twee toernooien af in de Nations League. In het Bulgaarse Ruse wonnen ze van Japan (FIVB 6, 3-1) en van het thuisland (FIVB 16, 3-2) en verloren van de Verenigde Staten (FIVB 3, 0-3), de titelverdediger. Daarna pakten ze in het Chinese Macau een zege tegen Thailand (FIVB 14, 3-0) en verloren van Zuid-Korea (FIVB 9, 0-3) en olympisch kampioen China (FIVB 2, 0-3).

“We begonnen goed aan dit internationale toernooi met overwinningen tegen Bulgarije, Japan en Thailand. Voor de eerste keer dat we voor eigen publiek spelen, werden we zeker niet gediend met de tegenstanders die we hier (in Kortrijk, red) te verwerken krijgen. Natuurlijk betekent dit een verdere stap voor onze speelsters om zich te meten op het internationale niveau, maar een zege zou natuurlijk welkom zijn in onze poging om het behoud te verzekeren in het VNL-toernooi”, zegt Vansnick.

“Ze spelen momenteel op een wolk”

“Rusland komt met vijf nieuwe speelsters ten opzichte van de ploeg die de eerste twee manches van deze competitie afhaspelde. Zij komen nu naar Kortrijk met de ruggengraat van de ploeg die vorig jaar het WK speelde. Enkele oudere speelsters zoals Goncharova en Koncheleva haakten weliswaar af, maar de nieuwkomers mogen er best wezen”, weet de rechterhand van bondscoach Gert Vande Broek.

“Polen komt met de ploeg die de voorbije weken prachtige resultaten bijeen speelde en die als voorbereiding op het VNL-toernooi het internationaal sterk bezette toernooi van Montreux won. Ze spelen momenteel op een wolk en hebben met hoofdaanvalster Smarzek (spelend bij Bergamo) iemand in de rangen die bijna in elke match 30 punten scoort”, gaat Vansnick verder.

“Bij Servië ontbreken enkele basisspeelsters die vorig jaar mee het WK wonnen (Boskovic, Razic, Mihajlovic) en ze laten momenteel een aantal jongere speelsters proeven van het internationale niveau. Maar die deden het hoegenaamd niet slecht met overwinningen tegen de Dominikaanse Republiek, Korea en Nederland. De kans op een winstmatch in Kortrijk zal dus heel moeilijk worden, maar natuurlijk gaan we er alles aan doen om onze eigen supporters niet te ontgoochelen”, besluit Vansnick.

Bij de Yellow Tigers komt Elise Van Sas als spelverdeelster in de plaats van Jutta Van de Vyver en speelt Britt Rampelberg in de plaats van Nathalie Lemmens.

Dinsdagavond treft België Rusland, woensdagavond wacht Polen en donderdagavond Servië. De matchen beginnen om 20u15.