Open VLD eist MR in Brusselse regering

Guy Vanhengel en Sven Gatz, die voor Open VLD de Brusselse regeringsvorming onderhandelen, moeten temporiseren. Reden? De partijtop wil de MR erbij.

De liberale familiebanden moeten weer aangehaald worden in de hoofdstad. Een Brusselse regering zonder de MR is geen optie, aldus De Tijd. Op het Open VLD-partijbureau werd vanmorgen beslist dat de twee onderhandelaars moeten ‘temporiseren’ om de Franstaligen onder druk te zetten om de MR erbij te nemen. ‘Samen uit, samen thuis.’ Open VLD onderhandelt met Groen en One.Brussels van SP.A-minister Pascal Smet. Groen heeft vier zetels, de andere twee partijen elk drie.

Het liberale Brusselse duo, bestaande uit Guy Vanhengel en Sven Gatz, toonde zich een koele minnaar van die piste, maar kreeg een duidelijke richtlijn mee. Volgens de partijtop is het niet verstandig om nu al een - behoorlijk linkse - Brusselse regering af te kloppen. Een en ander dreigt stokken in de wielen te steken van een toekomstige Vlaamse en/of federale coalitie, zo vreesde onder meer Bart Somers.

‘Eén en ondeelbaar’

Een en ander is het gevolg van steeds intensievere contacten tussen partijvoorzitters Gwendolyn Rutten en Charles Michel. Vlak voor de stembusgang zetten ze de eenheid van de liberale familie nog eens in de verf met een frietje - ‘de blauwe mayonaise pakt’ -, samen stellen ze meer voor dan alleen. Meer nog: zonder socialisten vormen ze de grootste familie van het land.

Voor de partij van Michel tekent zich een uitgelezen kans af om na 15 jaar oppositie opnieuw in te breken in de Brusselse regering. De MR heeft geleerd uit de ‘één en ondeelbaar’-strategie van Open VLD in 2014 en profiteert van het feit dat een progressieve coalitie van PS, Ecolo en Défi (of CDH) geen meerderheid haalt in de Franse Gemeenschapsregering. ‘We hebben de ambitie om in zo veel mogelijk regeringen te zitten’, aldus partijwoordvoerder Christophe Cordier, ‘en natuurlijk hangt het ene samen met het andere. Vandaag is het voor de anderen niet zo gemakkelijk om de MR op alle niveaus buitenspel te zetten. Maar wij zijn niet aan zet.’

Bijzondere formatie

Bij Open VLD wordt niet gereageerd. In principe hebben Vanhengel en Gatz niets te zeggen over de samenstelling van de meerderheid aan Franstalige kant - Brussel kent een bijzondere formatie: elke taalgroep stelt zijn eigen meerderheid samen. Voor de Nederlandstaligen leidt Elke Van den Brandt (Groen) de onderhandelingen, voor de Franstaligen huidig minister-president Rudi Vervoort (PS) en Laurette Onkelinx. Zij voeren nog verkennende gesprekken met álle partijen, vandaag en morgen zijn Défi, PTB en het CDH aan de beurt. De MR werd vorige week al 'ontvangen', de delegatie bestond uit Charles Michel en Didier Reynders.

Maar voor de liberale onderhandelaars is de druk groot. Vanuit de MR en vanuit de eigen partij. Dat de Brusselse Open VLD’ers lang niet op één lijn zitten, werd vorige week nog maar eens pijnlijk duidelijk toen Els Ampe zich uitriep tot leading lady en op Bruzz kandideerde voor de post van Brussels minister. Vanhengel zelf wil vroeg of laat de fakkel doorgeven aan Gatz, die afscheid neemt van het Vlaamse niveau.