KuToo: Japanse vrouwen strijden tegen hoge hakken

Japanse vrouwen strijden tegen de hogehakkencultuur op de werkvloer. De schoenen zijn volgens hen zo goed als verplicht.

‘Ik hoop dat er een dag komt dat vrouwen niet verplicht worden om hoge hakken te dragen op de werkvloer. Waarom moeten wij onze voeten pijnigen terwijl mannen wel op platte schoenen mogen werken?’ Het is een vraag van de Japanse actrice en freelance schrijver Yumi Ishikawa (32). Ze lanceerde een petitie tegen het dragen van hoge hakken op het werk.

De tweet van Ishikawa kreeg heel veel respons. Het bericht werd maar liefst 30.000 keer gedeeld en kreeg ook 67.000 likes. Veel vrouwen tekenden de petitie en al snel ontstond op sociale media de #KuToo-beweging. De hashtag KuToo verwijst naar de japanse woorden voor schoenen (kutsu) en pijn (kutsuu) en is een duidelijke link naar de #MeToo-beweging.

In de campagne vechten vrouwen tegen de hogehakkencultuur op het werk. Die is in Japan niet wettelijk verplicht, maar is volgens velen een ongeschreven regel in veel bedrijven.

Ishikawa heeft, volgens The Guardian, vandaag samengezeten met ambtenaren van het ministerie van Werk. ‘We hebben gesproken over het invoeren van een verbod. Zo’n verbod moet het onmogelijk maken dat vrouwen nog gedwongen kunnen worden hoge hakken te dragen’, aldus Ishikawa. ‘Dit is een eerste stap voorwaarts. Een van de vrouwen op het ministerie steunt de petitie en zei dat het de eerste keer was dat het ongenoegen tot bij hen komt.’