Kleindochter Grace Kelly getrouwd in Monaco

Charlotte Casiraghi, de kleindochter van Grace Kelly, is zaterdag in alle discretie getrouwd. Het huwelijk had een Belgisch randje: Anthony Vaccarello had de eer om een van haar jurken te ontwerpen.

Casiraghi, de oudste dochter van prinses Caroline van Monaco is in alle discretie in het huwelijk getreden met Dimitri Rassam. De 37-jarige filmproducer is de zoon van de Franse actrice en model Carole Bouquet.

Het koppel heeft elkaar het ja-woord gegeven in het prinselijke paleis in Monaco. Tijdens de korte officiële plechtigheid ging Casiraghi, jarenlang het gezicht van modehuis Gucci, gekleed in een elegante jurk met drie grijze strikken. De jurk is ontworpen door Anthony Vaccarello, de Brusselaar die aan het hoofd staat van de het Franse modehuis Yves Saint Laurent. Het ontwerp is geïnspireerd op een jurk die haar bekende grootmoeder, Hollywoodster Grace Kelly, droeg in de jaren vijftig.

Tijdens de receptie, die doorging in de Villa La Vigue, droeg de 32-jarige Casiraghi een indrukwekkende halsketting, nog een verwijzing naar haar grootmoeder. De halsketting is namelijk een diamanten ketting van Cartier, die Grace kreeg als huwelijkscadeau toen ze in het huwelijk trad met prins Reinier III. Casiraghi combineerde het erfstuk met een strapless jurk van Chanel.

Casiraghi maakte de verloving bekend in maart 2018. Ze werd toen gezien met een verlovingsring op het Bal de la Rose, een belangrijk gebeuren op de sociale kalender van Monaco.

Het nichtje van prins Albert II van Monaco, stapt voor het eerst in het huwelijksbootje. Casiraghi heeft al twee kinderen: in 2013 kreeg ze een zoontje, Raphaël, met haar ex-vriend, de Franse acteur Gad Elmaleh. In oktober 2018 is ze bevallen van een tweede zoontje, Balthazar, met haar vriend Rassam. Rassam heeft ook al een dochter uit zijn eerste huwelijk.