Na ontslag Nahles: ‘Trio aan het hoofd van Duitse sociaaldemocraten’

De Duitse sociaaldemocraten van SPD zullen, na het onverwachte ontslag van Andrea Nahles, voorlopig geleid worden door een trio.

Bronnen binnen de partij meldden aan het persbureau dpa dat het gaat om Manuela Schwesig en Malu Dreyer, de minister-presidenten in respectievelijk Mecklenburg-Vorpommern en Rijnland-Palts, en Thorsten Schäfer-Gümbel, SPD-voorzitter in de deelstaat Hessen.

Bij de Europese verkiezingen eindigden de sociaaldemocraten als derde partij, na de CDU van bondskanselier Angela Merkel en de Groenen. Het zondag aangekondigde ontslag van Nahles, die pas sinds april 2018 aan het hoofd stond van de SPD, stortte de partij in chaos.

De SPD zit met Angela Merkels CDU in de Duitse regering, maar na het verlies bij de Europese verkiezingen gaan alsmaar meer stemmen op om uit de regering te stappen. Het partijbestuur van de SPD zit maandag samen in Berlijn over volgende stappen. Het is nog niet duidelijk of de voor december geplande partijdag, met de verkiezing van een nieuwe partijtop, vervroegd zal worden. Tot die partijdag zou de partij door het trio geleid moeten worden.

In de Bondsdag zal Nahles als SPD-fractieleider opgevolgd worden door Rolf Mützenich. Nahles maakte zondag bekend dat ze zich volledig terugtrekt uit de nationale politiek.

Ook de christendemocratische CDU van Merkel houden maandag crisisberaad. Andere partijen, zoals de Groenen, die Linke en de AfD, verhevigen intussen de oproep tot nieuwe verkiezingen.