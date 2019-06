Delfine Persoon: ‘Op financieel vlak is mijn carrière voorbij’

Delfine Persoon zelf gelooft niet dat het tot een rematch zal komen met de Ierse Katie Taylor, ook al had die laatste aangegeven dat ze daarvoor open stond.

‘Taylor zal dat nooit willen’, zei Persoon daags na de kamp om de wereldtitel bij de lichtgewichten in New York. ‘De bokssport is op dat vlak wat maffioos. Ze zullen mij geen kans meer geven, ook al heeft ze mij niet ­geklopt zoals het hoort.’

Of ze denkt aan stoppen? ‘Ik wil de kamp eerst rustig bekijken, voor ik een beslissing neem over mijn toekomst. Natuurlijk boks ik nog graag en het is makkelijk om te zeggen: we gaan weer boksen. Maar ik moet ook naar het finan­ciële plaatje kijken. Op dat vlak is mijn carrière voorbij.’

De kans bestaat overigens dat ­Persoon niet haar volledige beurs – 200.000 dollar – krijgt. Althans, als het van de organisatoren afhangt. ‘Plots zou ik 20.000 dollar moeten betalen voor de ‘sanction fees’ (een percentage van de beurs gaat altijd naar de boksbonden). Ik heb geweigerd te tekenen. Wij hebben vooraf een contract getekend voor de volledige beurs.’

De zaak is nog niet van de baan, de komende dagen wordt er voort gediscussieerd.