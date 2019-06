Hand in hand naar de rechter voor de moord op haar man

Voormalig parlementslid Christian Van Eyken (63) en zijn 20 jaar jongere minnares Sylvia Boigelot moeten zich vandaag verantwoorden voor de Brusselse rechtbank voor de moord op Boigelots man Marc Dellea. Het wordt een proces met een erg onzekere uitkomst. Want er zijn dan wel veel aanwijzingen van schuld, maar geen harde bewijzen.

Het heeft geen haar gescheeld of er was überhaupt nooit een proces geweest. Toen Sylvia Boigelot op 8 juli 2014 haar appartement in Laken betrad, lag Marc Dellea, haar man, dood op zijn bed. Er was ...