Naar werkkamp gestuurde Noord-Koreaanse topdiplomaat in openbaar verschenen

Het Noord-Koreaanse regime heeft de berichten ontkracht dat een van zijn toponderhandelaars naar een werkkamp zou zijn gestuurd. Over het lot van een andere hoge diplomaat is nog onzekerheid.

Eind vorige week kwamen er berichten dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zijn toponderhandelaar, Kim Jong-chol, naar een werkkamp had gestuurd na de mislukte top, in februari in Hanoi, met de Amerikaanse president Donald Trump.

Kim Jong-chol leidde de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de nucleaire ontwapening, in aanloop naar Kims en Trumps tweede top. Die ontmoeting mislukte.

Een Zuid-Koreaanse krant had eind vorige week bericht dat Kim Jong-chol opzijgezet werd, en dat een andere hoge diplomaat, speciaal gezant voor de Verenigde Staten Kim Hyok-chol, geëxecuteerd werd.

Foto: AP

Foto: AP

Maandag publiceerde het officiële Noord-Koreaanse persbureau KCN een bericht over een optreden dat Kim Jong-chol zondag heeft bijgewoond met de Noord-Koreaanse leider. Er is een foto gepubliceerd van de twee samen, aldus het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Het gezicht van de topdiplomaat is op die foto wel deels verborgen achter zijn handen.

Kim Hyok-chol stond dan weer niet op de lijst van aanwezigen van het optreden.

Het is al vaker moeilijk gebleken om berichten over zuiveringen binnen het Noord-Koreaanse regime bevestigd te krijgen.

'De manier waarop in dat land mensen opzij worden gezet, is extreem en niet zelden gewelddadig. Als er daar koppen rollen, moet je dat letterlijk nemen', zei Korea-expert Koen De Ceuster dit weekend nog in De Standaard.