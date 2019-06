Greenyard verkoopt ‘listeriafabriek’ aan West-Vlaamse diepvrieskoning

Greenyard verkoopt zijn diepvriesfabriek in Hongarije aan de West-Vlaamse diepvriesfamilie achter Dicogel en chipfabrikant Roger&Roger.

De familie Roger Dick van Dicogel en diens schoonzoon Yves De Vinck van chipfabrikant Roger & Roger doen een belangrijke stap voorwaarts met de overname van de Hongaarse diepvriesfabriek van Greenyard. Het gaat om de fabriek die vorige zomer gestroffen werd door een besmetting van de bacterie listeria waarop Greenyard een grote terugroepactie moest doen.

Dat Greenyard de fabriek nu verkoopt, heeft te maken met een desinvesteringsplan om de schuldenpositie van de groep af te bouwen. De fabriek in Hongarije is een moderne faciliteit en telt 150 medewerkers. Voor Dicogel en Roger & Roger is de fabriek een opportuniteit. In de eerste plaats voor Roger & Roger een belangrijke fabrikant van chips die ook het merk Croky bezit.

‘Chips zijn licht maar volumineus. Op een bepaald ogenblik wordt de logistieke kost te belangrijk als je verder wilt uitleveren’, zegt Yves De Vinck, schoonzoon van Roger Dick een ceo van de chipfabrikant Roger & Roger. Roger & Roger maakt vooral chips voor huismerken van supermarktketens en produceert dagelijks 2 miljoen consumentenverpakkingen aan chips.

Nummer twee in diepvriesgroenten

In Hongarije gaat het de diepvriesfabriek en magazijnen gebruiken voor de productie en verdeling van chips. Een deel van de installaties zullen ook ten goede komen aan Dicogel, een diepvriesgroentenspeler met drie fabrieken in West-Vlaanderen en goed voor een jaarlijkse productie van 200.000 ton aan diepvriesgroenten. Dicogel is daarmee de nummer twee in de sector na Ardo maar voor Greenyard. Dicogel en Greenyard kenden elkaar. ‘We wisten dat ze wilden verkopen en wij zochten om uit te breiden. Zodra we hoorden dat ze de fabriek zouden willen verkopen, hebben we contact gezocht’, zegt De Vinck.

De groep Dicogel, waar Roger&Roger een onderdeel van is, telt zo’n 1.000 werknemers. Daar komen er nu 150 bij. Verschillende West-Vlaamse diepvriesgroentenspelers trokken eerder al naar centraal-Europa omdat ook daar net zoals in West-Vlaanderen de landbouw nog belangrijk is.

Greenyard onderzocht zoals bekend eerder ook de verkoop van zijn divisie bokaal- en blikgroenten, de tak ‘prepared’ maar die verkoop gaat niet door als gevolg van te lage biedingen. Het bedrijf zet nu volop in op operationele verbeteringen.