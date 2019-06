Soedanees leger zet geweld in tegen antiregeringsbetogers: minstens twee doden

Het Soedanese leger gebruikt geweld om de sit-in van de antiregeringsbetogers uit elkaar te drijven. Er zouden al twee doden en verschillende gewonden gevallen zijn, meldt de organisatie die de protesten mee leidt.

Al wekenlang wordt voor het hoofdkwartier van het leger betoogd, eerst om dictator Omar al-Bashir tot aftreden te dwingen, daarna om de militairen de macht te laten afstaan aan een burgerbestuur. Bij de gewelddadige tussenkomst van het leger op maandag zouden al twee doden en verschillende gewonden gevallen zijn. Betogers proberen de veiligheidstroepen op afstand te houden door barricades in brand te steken.

‘Ik ben bijzonder bezorgd over het zware geweervuur dat ik het laatste uur vanop mijn residentie hoor’, tweette de Britse ambassadeur in Soedan, Irfan Siddiq. ‘Er is geen excuus voor zo’n aanval. Dit moet nu stoppen.’

De organisatie die de acties coördineert, vakbondskoepel SPA, heeft het in een communiqué over een ‘bloedige slachting’, en roept de Soedanezen op tot ‘totale burgerlijke ongehoorzaamheid om de perfide en moorddadige militaire raad (die het land nu leidt, red.) omver te gooien’.

Het leger voert de druk op de protestbeweging op sinds de onderhandelingen tussen betogers en leger over de vorming van een soevereine raad spaak liepen op 20 mei. In de buurt van de sit-in kwamen de afgelopen dagen al verschillende mensen om in nog onduidelijke omstandigheden.