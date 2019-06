Vier doden bij twee ongevallen op Brusselse ring: A12 richting Antwerpen volledig versperd, half uur aanschuiven naar Zaventem

Op de A12 in Laken is zondagnacht een dodelijk ongeval gebeurd. Daardoor is de A12 al de hele ochtend versperd in de richting van Antwerpen. Door een tweede dodelijk ongeval op de Brusselse ring moeten chauffeurs een half uur aanschuiven in de richting van Zaventem.

Rond 2 uur 's nachts verloor de bestuurder van een personenwagen om een nog onduidelijke reden de controle over zijn voertuig. De wagen ging van de baan af en botste met hoge snelheid tegen een verlichtingspaal. De twee inzittenden overleefden die klap niet. De juiste omstandigheden van het ongeval en de identiteit van de slachtoffers zijn nog niet bekend.

Door het ongeval is de A12 in Laken al de hele ochtend versperd in de richting van Antwerpen. Het Brusselse parket heeft een verkeersdeskundige ter plaatse gestuurd om de oorzaak en omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Ook twee doden bij ongeval in Waterloo

Nog zondagnacht vond ook op de Brusselse ring ter hoogte van Waterloo een dodelijk ongeval plaats. Omstreeks kwart voor vijf kwam in de richting van Zaventem een personenwagen in botsing met een vrachtwagen. Ook daar kwamen twee mensen om het leven. De rechterrijstrook is er versperd, het verkeer op de Brusselse ring verliest er een half uur in de file.