De pmd-zak breidt uit, maar nog niet bij iedereen

Anderhalf miljoen Vlamingen, vooral in Oost- en West-Vlaanderen, mogen voortaan meer soorten plastic in de pmd-zak gooien. In 2021 zal dit het geval zijn voor heel Vlaanderen.

Vlaanderen heeft vorig jaar besloten dat we meer soorten plastic kunnen recycleren via de blauwe pmd-zak. Naast plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons, mogen ook andere plastic verpakkingen zoals botervlootjes, zakjes, yoghurtpotjes en folies via die zak ingezameld worden.

Alleen verpakkingen met een kindveilige sluiting (drukken én draaien om te openen), verpakkingen die gevaarlijke afvalstoffen hebben bevat, piepschuim of verpakkingen met een grotere inhoud dan acht liter worden nog steeds uitgesloten van de pmd-zak.

Nog niet voor iedereen

De introductie van de nieuwe recycleerregels zullen gefaseerd verlopen, omdat nog niet alle sorteercentra klaar zijn om het extra plastic te verwerken.

Na een proefproject in Aalter mochten sinds april al zo’n 300.000 Vlamingen de ‘nieuwe’ blauwe zak gebruiken. Vandaag schakelen nog eens acht afvalintercommunales om, vooral in Oost- en West-Vlaanderen. In de rest van Vlaanderen blijven voorlopig de oude regels gelden. Tegen eind 2020 moet de maatregel in heel België van kracht zijn.