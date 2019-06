Trump in Londen: wat staat er op de agenda?

Haar laatste dagen als Brits premier mag Theresa May spenderen met de Amerikaanse president Donald Trump. Hij landt vandaag in Londen voor een driedaags staatsbezoek.

Het wordt het eerste officiële bezoek van Trump aan Groot-Brittannië. Vorig jaar bezocht hij Queen Elizabeth ook al eens, maar dat was geen staatsbezoek.

De president wordt vergezeld door zijn echtgenote Melania Trump en vicepremier Mike Pence. Zij zullen officieel worden verwelkomd op Buckingham Palace door Queen Elizabeth, prins Charles en zijn echtgenote Camilla, zo blijkt uit de planning die werd vrijgegeven door het Brits koningshuis.

In de namiddag zullen Trump en Melania samen met prins Andrew een krans neerleggen aan het graf van de onbekende soldaat in Westminster Abbey. Vanavond is er een officieel staatsbanket.

Op dinsdag is er een werkvergadering gepland met premier Theresa May en enkele zakenlui. Het hoofdthema is de handelsrelaties tussen Groot-Brittannië en de Verenigde Staten na de Brexit. ’s Avonds ontvangt het presidentskoppel prins Charles en Camilla op de Amerikaanse ambassade.

Woensdag moet het hoogtepunt worden van het bezoek. Dan woont Trump in Portsmouth de herdenking bij van de 75ste verjaardag van D-Day. In die havenstad zal de Queen ook officieel afscheidnemen van Trump. Van daaruit zal hij doorreizen naar Normandië, voor nog meer herdenkingen rond D-Day. Er staat ook een ontmoeting met president Emmanuel Macron op de planning. Trump zal ook een bezoek brengen aan Ierland.

Farage

Het staat niet op de officiële agenda, maar Trump zou tijdens zijn bezoek ook graag afspreken met Nigel Farage, zo zei hij in een interview naar aanleiding van het staatsbezoek. In dat interview sprak hij zich ook uit over de Britse politiek. Trumpt vindt onder meer dat de Britten gewoon moeten wegwandelen, als Brussel hen niet geeft wat ze willen. En de factuur van 44 miljard euro die Londen moet betalen na de Brexit? ‘Als ik hen was, zou ik die niet betalen. Dat is een enorm bedrag.’