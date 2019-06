Robert Pattinson wordt de jongste Batman

Het gerucht circuleerde al, maar de deal lijkt nu rond: Robert Pattinson wordt de nieuwe Batman.

Volgens het vakblad Variety krijgt de Britse acteur de titelrol in een nieuwe film over de superheld, die in juni 2021 moet uitkomen. Met zijn 33 jaar wordt Pattinson de jongste Batmanvertolker.

Ben Affleck ging hem voor, in twee films. Hij maakte eind januari bekend zijn Batmanpak aan de wilgen te hangen. Pattinson is bij het grote publiek bekend van de Twilight-filmserie. Daarin speelde hij de hoofdrol van vampier Edward Cullen.