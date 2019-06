Die uitspraak komt van niemand minder dan Daniel Ricciardo, die van beide rijders bij Red Bull Racing ooit de teamgenoot was.

Tijdens de laatste Beyond The Grid podcast van voormalig F1-piloot Nico Rosberg werd Daniel Ricciardo de vraag gesteld wie van zijn voormalige teamgenoten de snelste was: Max Verstappen of Sebastian Vettel.

"Max ...," antwoordde Ricciardo tegenover de wereldkampioen van 2016. "Ik wil Seb geen oneer aandoen, hij is zeker en vast niet traag."

Volgens Daniel Ricciardo is Max Verstappen dus de snellere rijder wanneer je hem vergelijkt met Sebastian Vettel. Bovendien verwacht Ricciardo dat Verstappen in de toekomst alleen nog maar sneller zal worden.

"Max is nog jong en indien hij nu al zo snel is, hij zal alleen nog maar sneller worden."

"Seb doet dit al zo lang. Ik denk dat je als rijder altijd beter wordt, maar hij heeft minder groeimarge, Max heeft dat veel meer."

"Indien Seb dit bekijkt, sorry Seb! Je bent nog steeds een 'badass', het is oké!" aldus Ricciardo met de glimlach.

Volgens Ricciardo bestaat het verschil tussen Verstappen en Vettel er ook in dat Verstappen meteen snel is.

"Max is 'out of the box' meteen snel," meent Ricciardo. "De eerste ronde van de eerste oefensessie, het is meteen ervoor gaan. Het heeft niets met het gevoel gewoon worden te maken. Ik denk dat Max voor een groot deel op zijn instinct rijdt."

"Seb is een technische rijder maar ik denk dat hij ook gevoeliger is. Veel bij Seb draait rondom het gevoel in de wagen terwijl Max veel meer op basis van zijn instinct en ruw talent rijdt," besloot de Australiër.

