Schutter Virginia Beach diende enkele uren voor schietpartij ontslag in

De schutter die vrijdag twaalf mensen doodde in het Amerikaanse Virginia Beach, diende enkele uren voor de schietpartij zijn ontslag in. Dat maakten Amerikaanse politiediensten zondag bekend. Naar een motief voor de moorden is het nog steeds zoeken.

De schutter werkte als ingenieur voor Virginia Beach. Hij diende vrijdagochtend zijn ontslag in via email. Enkele uren later doodde hij twaalf personen in het overheidsgebouw waar hij werkte. De politiediensten konden of wilden nog niets vertellen over de inhoud van die ontslagmail. De positie van de schutter stond niet ter discussie.

Het motief voor de moordpartij is nog steeds onduidelijk, gaven politiediensten aan. De politie onderzocht het huis van de verdachte maar vond geen duidelijke aanwijzingen.

Vrijdagnamiddag iets na 16 uur lokale tijd ging de schutter het overheidsgebouw binnen en begon hij onmiddellijk op de slachtoffers te schieten. Elf mensen kwamen om ter plekke om en een ander slachtoffer bezweek onderweg naar het ziekenhuis. Vier gewonden zijn opgenomen in het ziekenhuis, aldus de lokale politie. De dader kwam om het leven door politiekogels.