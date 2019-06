Carapaz doet Ecuador feesten met eindzege in de Giro, Campenaerts komt tekort voor winst in slottijdrit in Verona

Richard Carapaz is de eindwinnaar van de Ronde van Italië 2019. De triomf van de Ecuadoriaan van Movistar kwam in de slottijdrit in Verona niet meer in gevaar. De dag zege ging naar Chad Haga, die enkele tellen sneller was dan Victor Campenaerts.

Na vijf vlakke kilometers volgde de klim naar Torricelle (4,5 km aan 5%). Deze helling lag ook op het WK-parcours van 1999, maar toen reden de renners in de andere richting. Nadien volgde een afdaling van vier kilometer. Het slotstuk bestond uit drie bochtige kilometers naar de Verona Arena, een miniversie van het Colosseum in Rome. Het parcours in Verona was een kopie van de afsluitende Giro-tijdrit in 2010. Toen deed winnaar Gustav Erik Larsson er 20’19” over.

Campenaerts had de tijdrit met stip aangeduid. Tom Bohli (UAE Team Emirates) kwam binnen in een tijd van 22’41” en zetter een eerste richttijd neer voor onze landgenoot. De werelduurrecordhouder zette bovenop de Torricelle de beste tussentijd neer en was ook aan de finish de voorlopige snelste van het pak met een tijd van 22’11”.

A great ride from @VCampenaerts puts him in a provisional first place. The European time trial champion set a time of 22'11"and can take place in the hot seat! #Giro pic.twitter.com/jS0RYydfmN — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) 2 juni 2019

Victor Campenaerts – final 3.5km for 2nd place

Time: 3’58”

Avg Speed: 51.8km/h

Max Speed: 68.7km/h

Avg Power: 395W

Max Power: 780W

Avg Cadence: 90rpm

Campanearts was flying back into Verona and sits second currently. He averaged 520W on the final straight. #Giro pic.twitter.com/XBaXJ4D79V — Velon CC (@VelonCC) 2 juni 2019

Lang zat Campenaerts echter niet in de ‘hot seat’. Chad Haga (Team Sunweb) dook namelijk vier seconden onder de tijd van onze landgenoot. Van een verrassing gesproken. Thomas De Gendt wilde zich wel eens platleggen en reed een uitstekende tijdrit. De ploegmaat van Campenaerts strandde echter op twee seconden van zijn landgenoot en dus op zes seconden van Haga.

What a great performance from @DeGendtThomas, who finished in a time of 22'13" and sets the third provisional best time! ?? #Giro pic.twitter.com/MMmZAQeu1t — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) 2 juni 2019

Spannendste uurtjes uit t wielerleven van Chad Haga. Voorlopig snelste tijd. Heeft aangekondigd dat het huilen wordt als hij wint. Onderweg dacht hij aan zijn vier jaar geleden overleden vader en aan het trainingsongeluk met Sunweb -voorjaar 2016 -dat hem bijna het leven kostte — Daan Hakkenberg (@daanhakkenberg) 2 juni 2019

Het was wachten op de grote kanonnen van het klassement. Simon Yates, die de eindzege vorig jaar pas in het slot verloor, kwam binnen met een tijd boven de 23 minuten. Miguel Ángel López hield Rafal Majka af en eindigt deze Giro als zesde, voor de Pool. Primoz Roglic trok de lijn door van zijn laatste week en kwam 9 seconden tekort voor ritwinst. De Sloveen pakte wel de derde plek in het eindklassement, ten kost van Mikel Landa.

Vincenzo Nibali deed nog een ultieme gooi naar de dagwinst, maar de Haai van Messina slaagde niet in zijn opzet. De Italiaan strandde op 23 seconden van ritwinnaar Haga en wordt tweede in de eindstand. Carapaz kwam niet in de top van de rituitslag voor, maar dat zal hem worst wezen. De Ecuadoriaan deed zijn land feestvieren met de eerste eindzege ooit in een grote ronde. Carapaz volgt op de erelijst Chris Froome op.

.@RichardCarapazM: An Ecuadorian hero! ?? ????



Just look at the emotion of the @Movistar_Team rider who has been crowned as the #Giro102 winner! ?? ???? pic.twitter.com/wGAyRhQBAW — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 2 juni 2019

Uitslag:

1. Chad Haga (VSt/SUN) de 17 km in 22:07 (gem. 46,12 km/u)

2. Victor Campenaerts (Bel/LTS) op 0:04

3. Thomas De Gendt (Bel/LTS) 0:06

4. Damiano Caruso (Ita/TBM) 0:09

5. Josef Cerny (Tsj/CCC) 0:11

6. Tobias Ludvigsson (Zwe/GFC) 0:11

7. Pello Bilbao (Spa/AST) 0:17

8. Mattia Cattaneo (Ita/ANS) 0:20

9. Vincenzo Nibali (Ita/TBM) 0:23

10. Primoz Roglic (Sln/TJV) 0:26

Eindstand:

1. Richard Carapaz (Ecu/MOV) 3.537,6 km in 90u01:47 (gem. 39,29 km/u)

2. Vincenzo Nibali (Ita/TBM) op 01:05

3. Primoz Roglic (Sln/TJV) 02:30

4. Mikel Landa (Spa/MOV) 02:38

5. Bauke Mollema (Ned/TFS) 05:43

6. Rafal Majka (Pol/BOH) 06:56

7. Miguel Angel Lopez (Col/AST) 07:26

8. Simon Yates (GBr/MTS) 07:49

9. Pavel Sivakov (Rus/INS) 08:56

10. Ilnur Zakarin (Rus/TKA) 12:14