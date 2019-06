We zullen het meteen verklappen: de beste geheimen werden het afgelopen weekend verteld door vrouwen in de tenten van Best Kept Secret. Smaakten ook: de vegetarische gerechten die je dit jaar bij elk eetstandje kon krijgen, het gratis drinkwater en de commentaar van het team achter Best Kept Koerse, dat dagelijks de demarerende festivalgangers begroette met gevatte wielercommentaar bij het laatste sprintje richting festivalterrein.

Al zeven jaar lang bewijst het Nederlandse Best Kept Secret zich als ontdekkingsfestival bij uitstek. Meer dan tweehonderd artiesten speelden er verspreid over zeven podia, want met het drijvende Seven ...