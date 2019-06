VS bereid tot gesprekken met Iran ‘zonder voorwaarden vooraf’

De Amerikaanse regering is bereid om ‘zonder voorwaarden vooraf’ te onderhandelen met Iran. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo gezegd tijdens een persconferentie in Zwitserland. De Verenigde Staten laten hun drukcampagne tegen het land in het Midden-Oosten wel niet af, klinkt het.

‘We zijn bereid om in gesprek te gaan (met Iran, red.) zonder voorwaarden vooraf. We zijn klaar om met hen samen te zitten’, zei Pompeo zondag in Zwitserland, dat de VS diplomatiek vertegenwoordigt in Iran. Hij had er een ontmoeting met de Zwitserse buitenlandminister Ignazio Cassis. ‘De Amerikaanse inspanningen om de kwaadwillige activiteiten van de Islamitische Republiek om te keren, blijven voortgaan’, benadrukte de Amerikaan wel.

De spanningen tussen de VS en Iran lopen op sinds de Amerikaanse president Donald Trump zijn land in mei 2018 eenzijdig terugtrok uit het nucleair akkoord JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) en de economische sancties tegen Iran opnieuw instelde. De deal werd in 2015 afgesloten tussen Iran, de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Rusland en China.

Het akkoord legt onder meer vast dat Iran nog slechts uranium mag verrijken tot 3,67 procent, voldoende voor kernenergie. Voor een kernwapen is verrijkt uranium van 90 procent of meer nodig. Daarnaast mag het maar een voorraad van maximaal 300 kilogram uranium opbouwen.

Volgens Trump werkte de deal niet, hoewel Iran steeds een positieve evaluatie van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) had gekregen. Ook nu leeft Iran de voorwaarden van het akkoord nog steeds na, volgens de laatste informatie van het agentschap.