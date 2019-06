Vandaag 30 graden, morgen zwaarbewolkt

Met 30 graden Celsius is het vandaag uiterst genieten. Maar vanaf vannacht dringt een koufront ons lang binnen. Gevolg? Morgen zwaarbewolkt met maxima van 20 of 21 graden.

Een koufront, verbonden aan een depressie die vandaag en morgen over de Britse Eilanden trekt, bereikt ons land op het einde van de nacht of morgenochtend. Vóór dit front uit bevinden we ons nog in warme en geleidelijk onstabielere lucht. Dat schrijf het KMI. De storing blijft tot dinsdag of woensdag boven onze regio golven.

Concreet betekent dat: vanmiddag geleidelijk meer stapelwolken en tegen het einde van de namiddag kan er lokaal een bui ontstaan, eventueel met onweer. Op het einde van de nacht kan het beginnen regenen in het uiterste westen van het land. Maandagochtend is het op de meeste plaatsen zwaarbewolkt, voorspelt het KMI. In het oosten is het nog droog, maar in het westen valt buiige regen. Geleidelijk verplaatst deze storing zich oostwaarts. In het westen wordt het reeds voor de middag droog met brede opklaringen. De maxima liggen rond 20 of 21 graden in Vlaanderen.

Dinsdag is het eerst overwegend droog met zon en wolken met naar de avond toe kans op buien. Ook op woensdag verwacht het KMI veel wolken en vaak regen.