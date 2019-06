In Venetië is een cruiseschip tegen een toeristenboot gebotst. Daarbij zouden enkele lichtgewonden zijn gevallen. Beelden op sociale media tonen chaos en paniek.

Het cruiseschip MSC Opera, met 2.679 passagiers aan boord, botste tegen een aangemeerde toeristenboot terwijl die bezig was met aanmeren in de cruiseterminal San Basilio, in het Kanaal van Giudecca in het centrum van de dogenstad. Op de kade vluchtten tientallen mensen weg en enkele andere mensen vielen in het water toen het cruiseschip de kade naderde.

De Italiaanse krant Corriere della Sera zegt dat er vier of vijf gewonden zijn gevallen op de kleinere toeristenboot. Twee zouden opgenomen zijn in het ziekenhuis. Er zijn geen gegevens bekend over de nationaliteit van de slachtoffers.