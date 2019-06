'Schandalig' en 'geur van corruptie': veel onbegrip voor 'onverdiende' nederlaag Delfine Persoon

De kamp tussen Delfine Persoon en Katie Taylor werd ook in het buitenland met argusogen gevolgd. De algemene consensus lijkt duidelijk: een controversiële overwinning voor Taylor. BBC-commentatoren Carl Frampton en David Haye spreken over een schandalige en onbegrijpelijke beslissing, terwijl het Amerikaanse ESPN op haar persoonlijke scorekaart de overwinning aan Persoon toekent.

Onze journalist Hans Jacobs stelde ter plaatse vast dat onze landgenote de overwinning echt wel verdiende. 'Waar Persoon voor gevreesd had, kwam uit: als het op punten aankwam, was Taylor – want de thuisbokster – bevoordeeld. Het is een zeer discutabele maar gangbare wet in het boksen. Een van de drie Amerikaanse refs gaf beide dames hetzelfde aantal punten, de anderen gaven Taylor een zeer licht overwicht. Een beslissing waar lang niet iedereen het mee eens was.'

Persoon gebaarde in de ring al dat zij de wereldkampioene moest zijn, en niet Taylor. Ze droop huilend af en koos ervoor om geen reactie te geven aan de aanwezige pers. Na een nacht slapen komt die reactie er wellicht wel, zei haar even ontgoochelde trainer. Opvallend was dat Taylor zelf ook verbaasd leek dat ze gewonnen had.

Dat zelfde gevoel leefde duidelijk bij Karl Vannieuwkerke, die het heeft over een geur van corruptie. 'Als zelfs de eigen fans van Taylor beschaamd zijn, weet je het wel.' Ook voor VRT-journalist Björn Soenens, die de kamp live bijwoonde, kan er ook geen twijfel over bestaan. 'Het lijkt alsof de overwinning haar is afgepakt.'

Ook over de taalgrens bleek de verontwaardiging groot. 'Delfine Persoon verliest nipt in de wedstrijd van haar leven', kopt de Waalse omroep RTBF nog vrij voorzichtig. Le Soir noemt het dan weer een korte nederlaag. 'De Belgische vreesde een gebrek aan objectiviteit van de Amerikaanse scheidsrechters, en die onzekerheid bleek gegrond. Zelfs het publiek, dat als één man achter de Ierse Katie Taylor stond in Madison Square Garden, was verrast door het verdict. Nadat ze hun idool op het randje van de nederlaag hadden gezien, werd de aankondiging uitbundig gevierd.'

BBC-commentatoren begrijpen er niets van

Aan de andere kant van de Noordzee waren de reacties gemixt. De Britse openbare omroep BBC spreekt van een 'spannende maar zeer controversiële overwinning' voor Taylor. Radiocommentator Carl Frampton, nota bene een landgenoot van Taylor en ex-wereldkampioen, noemt de beslissing zelfs een schande. Ook voormalig wereldkampioen zwaargewichten David Haye vond de beslissing onbegrijpelijk. 'Persoon blijft achter met een gebroken hart.' Steve Bunce, de derde radiocommentator van BBC Radio 5, was vol lof over beide dames. 'Dit was het gevecht dat het vrouwenboksen dringend nodig had.'

Ook Ierse media moesten eerlijk toegeven dat de overwinning van Taylor een vreemde beslissing was, al sprongen ze niet allemaal mee op die kar. De Irish Mirror bewierookte vooral de prestatie van landgenote Taylor, die tegen Persoon 'de zwaarste wedstrijd uit haar carrière speelde'. De Irish Times gaven wel toe dat Persoon de betere was. 'De vrouw uit Bray versloeg Delfine Persoon nipt na een controversiële jurybeslissing. Persoon kwam als een bezetene de ring in, slaand op haar eigen gezicht. En dat had ze ook voor Taylor in huis.'

'Het beste gevecht dat Madison Square Garden zich herinnert'

In Spanje was er ook veel respect voor de prestatie van beide vrouwen. 'Katie Taylor schrijft geschiedenis tegen Delfine Persoon in het beste gevecht dat Madison Square Garden zich herinnert', aldus sportkrant Marca. Het Amerikaanse ESPN deelde een eigen score uit en gaf de zege aan Persoon: hun scorekaart gaf 96-94 aan voor de West-Vlaamse. Desondanks toonde het medium uit de States veel lof voor haar Ierse opponente. 'Vanaf het moment dat ze een professional werd, wilde ze de onbetwiste wereldkampioene worden. Na een gevecht met veel actie is ze daarin geslaagd.'

Lees de reacties op @bbcsport Als zelfs de eigen fans van @KatieTaylor beschaamd zijn, weet je het wel! Should have been a life changing moment for Delfine Persoon, but...when money takes it over you even don’t have to win, judges do the work. https://t.co/4mazZwAkju — Karl Vannieuwkerke (@Vannieuwkerke) 2 juni 2019

Zoals gevreesd @KatieTaylor wint op punten maar beseft zelf dat die een hold up is. Grote ontgoocheling bij Delfien Persoon en entourage. pic.twitter.com/dUEDmRbFJN — Karl Vannieuwkerke (@Vannieuwkerke) 2 juni 2019

Delfien Persoon won zonder twijfel rondes 1, 2, 8, 9 en 10. De 5e heel moeilijk aan iemand toe te kennen. Was een geweldige kamp, maar soms hangt aan jurering te veel een geur van corruptie. Taylor geeft na kamp zelf toe dat ze niet zeker was van winst. — Karl Vannieuwkerke (@Vannieuwkerke) 2 juni 2019

Delfine Persoon verliest op punten. Het lijkt alsof de overwinning haar is afgepakt. Persoon sloeg Taylor twee keer bijna K.O. #vrtnws #sporza pic.twitter.com/ttV3v1c6sT — Björn Soenens (@bsoenensvrt) 2 juni 2019

Wachten op het verdict #TaylorPersoon. Staande ovatie v gans het publiek na een vd mooiste vrouwen-boksmatchen ooit, Delfine licht in het voordeel, hopelijk ook bij de jury.. pic.twitter.com/e1vl3Nkjkw — Marc Coucke (@CouckeMarc) 2 juni 2019

R E S P E C T Delfine Persoon! Voor ons ben je de winnaar! Let s organise a rematch #TaylorPersoon in Belgium! https://t.co/GbnZsWKLkQ — Ann Wauters (@AnnWauters12) 2 juni 2019

Manager Eddie Hearn: 'I would like to see this fight again. Katie Taylor for sure wants to do this again to set the record straight.' #TaylorPersoon Conclusie: Delfine Persoon verdient altijd een rematch. En als je 't mij vraagt: eentje in het Sportpaleis van Antwerpen... #dream — Renaat Schotte (@wielerman) 2 juni 2019