Trump: ‘Laat Farage onderhandelen over Brexitdeal’

Nog voor hij in Londen is geland voor een driedaags staatsbezoek, heeft de Amerikaanse president Donald Trump zich al bemoeid met de binnenlandse politiek. ‘Groot-Brittannië moet zich voorbereiden op een vertrek zonder deal.’

Trump vindt dat de Brexit-perikelen nu al te lang aanslepen en is erg kritisch over hoe Groot-Brittannië de onderhandelingen heeft aangepakt. Hij meent dat de Britten zich moeten voorbereiden op een ‘no deal’. Dat zei hij in een interview met de Sunday Times, naar aanleiding van zijn staatsbezoek.

Hij vindt dat de Britten gewoon moeten wegwandelen, als Brussel hen niet geeft wat ze willen. ‘Als ze niet krijgen wat ze willen, ik zou wegwandelen. Als je geen eerlijke deal krijgt, dan wandel je weg’, aldus Trump. En de factuur van 44 miljard euro die Londen moet betalen na de Brexit? ‘Als ik hen was, zou ik die niet betalen. Dat is een enorm bedrag.’

De Amerikaanse president vindt het ook een gemiste kans dat euroscepticus Nigel Farage nooit werd betrokken in de onderhandelingen met Europa. ‘Ik heb Nigel erg graag. Hij heeft veel te bieden, hij is een zeer slim persoon’, aldus Trump. ‘Ze zouden veel beter kunnen onderhandelen met hem erbij, alleen hebben ze dat nog niet door.’

Trump heeft ook opnieuw zijn steun uitgesproken voor een aantal kandidaten die volgens hem Theresa May moeten opvolgen als premier. Naast Boris Johnson gelooft hij ook in de kunde van voormalig Brexitminister Dominic Raab en huidig minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid.