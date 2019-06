Eric Van Rompuy: 'Zes maanden stilstand, en daarna wellicht nieuwe verkiezingen’

Voormalig CD&V-Kamerlid Eric Van Rompuy vreest voor een totale blokkering van de regeringsvorming op federaal niveau. In een interview met De Zondag voorspelt hij nieuwe verkiezingen.

Van Rompuy zegt te vrezen voor de vorming van een regering op federaal niveau. ‘De veto’s van N-VA en PS gaan zorgen voor een totale blokkering’, zegt hij tegen De Zondag. ‘Ik voorspel zes maanden stilstand, en daarna wellicht nieuwe verkiezingen’.

Nog volgens de CD&V-politicus zal het parlement eerst een ruime grondwetsherziening mogelijk maken, zodat confederalisme bespreekbaar wordt. ‘Daarna zullen verkiezingen uitgeschreven worden, met als inzet het voortbestaan van België. Als de blokkering totaal is, zie ik geen andere optie’, luidt zijn voorspelling.

Crevits

In het interview hoopt Van Rompuy ook op Hilde Crevits als nieuwe partijvoorzitter. Na de verkiezingsnederlaag is een nieuwe voorzitter nodig, zegt hij. ‘Ik hoop dat Hilde Crevits de nieuwe voorzitter wordt. Zij zou de geknipte figuur zijn om onze boodschap te vertalen naar een breed publiek. Al weet ik niet of zij dat wil.’