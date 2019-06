Oostende probleemloos opnieuw naar de finales van de play-offs in de EuroMillions League basketbal

Limburg United kon nooit matchen met de intensiteit van Filou Oostende. In Hasselt wonnen de titelverdedigers met 59-78. Oostende kwalificeert zich voor het achtste opeenvolgende seizoen voor de playoff-finale.

Oostende heeft het offensief zo getalenteerde Limburg heel goed klem gezet. Nooit kwam de West-Vlaamse defensie in de problemen. Unruh scoorde de openingskorf en daarna proefde de thuisploeg geen enkel moment meer van een voorsprong. Met vloeiend spel en vijf assists stuurde Djordjevic zijn team via de afwerkers Angola en Thompson naar een vlotte 4-14-voorsprong die de Limburgse invallers herleidden tot 16-22-cijfers. Aan hoog tempo openden Lasisi, Djurisic en Schwartz het tweede kwart met een 0-11-run. De tweede ploeg van Oostende (19 punten van de bankzitters in het tweede kwart) controleerde het spel verder richting een 29-43-ruststand. De Limburgse sterkhouders waren helemaal niet op de afspraak. De West-Vlamingen verzorgden alleen hun vrijworpen (8 op 13 in de eerste helft) onvoldoende.

Na drie minuten in het derde bedrijf plofte Kesteloot al de twintiger (31-51) op het bord. De match lag toen al in zijn definitieve plooi. Het vlot roterende Oostende beheerste nadrukkelijk de rebounds. In de stats vielen ook de tien assists van de niet-scorende regisseur Djordjevic op. Thompson was met 16 punten en 8 rebounds in slechts 14’15” de uitblinker van het Oostendse collectief.

LIMBURG UNITED: (24 op 60 waarvan 8 op 22 drieopunters, 3 op 8 vrijworpen, 23 fouten) CARRINGTON 0-6, MUKUBU 5-0, DEPUYDT 0-0, SPICER 0-0, UNRUH 8-0, Carter 2-3, Morris 5-0, Dedroog 2-2, Kuta 2-4, Price 5-15.

FILOU OOSTENDE: (25 op 50 waarvan 7 op 18 driepunters, 21 op 30 vrijworpen, 16 fouten) ANGOLA 9-2, DJORDJEVIC 0-0, THOMPSON 6-10, KESTELOOT 2-2, FIELER 5-2, Lasisi 8-6, Schwartz 2-4, Mwema 2-4, Desiron 2-0, Djurisic 7-3.

KWARTS: 16-22, 13-21, 14-21, 16-14