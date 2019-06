Waasland-Beveren vindt vrijspraak 'terecht', Beerschot Wilrijk reageert opgelucht

De Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal veroordeelde KV Mechelen zaterdag tot degradatie naar de Proximus League wegens competitievervalsing. Waasland-Beveren gaat vrijuit, Beerschot promoveert door de beslissing naar 1A. 'We zijn opgetogen dat KBVB het onderzoek grondig en sereen heeft afgehandeld'

Waasland-Beveren: vrijspraak is 'terecht'

Waasland-Beveren gaat vrijuit en speelt volgend jaar gewoon in 1A. 'Onze club gaat terecht vrijuit in de zaak Propere Handen', klinkt het bij de Waaslanders op Twitter. 'De geschillencommissie bevestigt dat W-B altijd correct heeft gehandeld.'

Officieel: Waasland-Beveren gaat terecht vrijuit in de zaak ‘Propere Handen’. De geschillencommissie bevestigt dat W-B altijd correct heeft gehandeld! ???? pic.twitter.com/wsTLfSNT7O — Waasland-Beveren (@WaaslandBeveren) June 1, 2019



De Geschillencommissie veroordeelt voorzitter Dirk Huyck en financieel directeur Olivier Swolfs wel wegens het niet voldoen aan de meldingsplicht. 'Onze voorzitter en financieel directeur krijgen beiden een schorsing van een jaar', legt woordvoerder Martijn De Jonge uit. 'In het geval van de voorzitter gaat het om een jaar voorwaardelijk, bij Swolfs om een jaar effectief. We gaan intern kijken hoe zijn afwezigheid op te vangen.'



Dirk Huyck zelf kan ermee leven dat hij een jaar voorwaardelijk geschorst werd voor alle activiteiten bij de KBVB. Dat zegt zijn advocaat John Maes in een reactie.



'Wij zijn heel gelukkig met deze uitspraak, want wij hebben op het proces altijd gezegd dat als hij inderdaad een fout heeft gemaakt, een voorwaardelijke schorsing meer dan voldoende zou zijn. Mijn cliënt is ook heel tevreden dat zijn club niet gesanctioneerd werd. Dit toont niet alleen aan dat de Geschillencommissie Hoger Beroep de juiste accenten heeft gelegd, maar ook bij wie de echte verantwoordelijkheid lag en die lag beslist niet bij Waasland-Beveren', verklaart Maes. Hopelijk houdt het voor mijnheer Huyck nu op en gaan het bondsparket of de tussenkomende partijen niet in beroep.'



Beerschot: 'Opgetogen dat KBVB onderzoek grondig en sereen heeft gedaan'

KV Mechelen wordt veroordeeld tot degradatie, Beerschot Wilrijk stijgt hierdoor in de plaats van KVM naar 1A. De uitspraak zorgt voor opluchting bij de Antwerpse club.



'Beerschot is opgetogen dat de Belgische Voetbalbond het onderzoek grondig en sereen heeft gedaan, en dat de geschillencommissie de vordering heeft gevolgd, binnen de voorziene timing', reageert het Antwerpse team. 'Beide instanties hebben de ernst en de hoogdringendheid van dit dossier ingezien.'



Beerschot Wilrijk won in 1B de tweede periode, maar verloor nadien de grote finale tegen KV Mechelen, dat de eerste periode als eerste afgesloten had. Beerschot keert na zes jaar terug op het hoogste niveau, na een opmars die in 2013 uit eerste provinciale begon. KV Mechelen kan wel nog in beroep gaan.