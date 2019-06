KV Mechelen betaalt het gelag van ‘Schone Handen’

KV Mechelen promoveert niet naar de Jupiler League en zal ook geen Europees voetbal spelen. De club zal de competitie in 1B volgend seizoen starten met een handicap van 12 punten.

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Belgische Voetbalbond oordeelt dat het bewezen is dat de club en vier van haar bestuurders (Thierry Steemans, Oliver Somers, Johan Timmermans en Stefaan Van Roy) op het einde van het voetbalseizoen 2017-2018 via makelaar Dejan Veljkovic hebben geprobeerd Waasland-Beveren om te kopen.

De vier bestuurders worden alle vier jaren geschorst van de bondslijsten.

Veljkovic en twee andere makelaars -Walter Mortelmans en Thomas Troch- worden geschorst als makelaars voor respectievelijk tien, drie en drie jaar.

Waasland-Beveren -de tweede club die terecht stond- komt goed weg. Omdat het volgens de commissie niet bewezen is dat Waasland-Beveren ook effectief is ingegaan op de poging tot omkoping gaat die club vrijuit en degradeert ze dus niet naar 1B zoals het bondsparket had gevraagd.

De voorzitter van Waasland-Beveren Dirk Huyck en de sportief directeur Olivier Swolfs worden wel respectievelijk voor één jaar met uitstel en één jaar effectief geschorst omdat ze verzaakten aan hun meldingsplicht. Ze brachten de KBVB niet op de hoogte van de poging tot omkoping.

De degradatie van KV Mechelen is goed nieuws voor Beerschot-Wilrijk dat promoveert naar 1A en ook voor AA Gent dat alsnog Europees voetbal speelt.

KV Mechelen krijgt klappen

KV Mechelen -dat sportief een fantastisch seizoen kende krijgt de zwaarste klappen. De commissie veegde al de procedure elementen die de club aanvoerde over het volgens hen ‘onvolledig en partijdig onderzoek’ van tafel.

Volgens de commissie blijkt uit het onderzoek duidelijk de schuld van KV Mechelen. In de uitspraak zegt de commissie het zo: ‘KV Mechelen was ongetwijfeld betrokken bij competitievervalsing. Door een aantal initiatieven, ontwikkeld en uitgevoerd door bestuursleden van de club werd gepoogd op het resultaat van de laatste wedstrijd van het voetbalseizoen 2017-2018 tegen Waasland-Beveren te beïnvloeden.’

Omdat de daden van omkoping gesteld werden door vier bestuurders die strategische functies binnen de club bekleedden, acht de commissie de hele club betrokken.

KV Mechelen had tijdens de laatste pleidooien vorige week nog geprobeerd de schuld af te schuiven op makelaar Dejan Veljkovic en de financieel directeur van KV Thierry Steemans maar daar hechtte de commissie geen geloof aan.

Volgens de commissie waren zowel de hoofdaandeelhouder Olivier Somers als bestuurders Thierry Steemans, Stefaan Vanroy en Johan Timmermans betrokken. Dat kost de club de degradatie.

Beveren komt goed weg

Waasland-Beveren komt dus goed weg. Volgens de commissie werden op clubniveau bij Waasland-Beveren geen afspraken gemaakt over de omkoping. De club degradeert dus niet. Enkel voorzitter Dirk Huyck en sportief directeur Olivier Swolfs wisten over de benadering door KV Mechelen.

Over de voorzitter Dirk Huyck schrijft de commissie ‘Dat de houding van Huyck in deze zaak dubbelzinnig is, kan niet worden betwist. Hij blaast koud en warm.’

Lees: Huyck liet Veljkovic en KV geloven dat de wedstrijd verkocht was, maar deed in realiteit niets. Volgens de commissie blijkt uit niets dat de match KV-Mechelen Waasland-Beveren effectief geregeld was.

Omdat Huyck de enige was die constructief met het onderzoek heeft meegewerkt, komt hij er vanaf met schrapping van de bondslijsten voor één jaar met uitstel.

Een vrijspraak is er ook voor ex- Waasland-Beveren speler Olivier Myny van wie de commissie zegt dat hij de wedstrijd correct heeft gespeeld

Reactie

KV Mechelen blijft er op de website van de club bij dat het onschuldig is. KV zal tegen de beslissing van de commissie beroep aantekenen bij het Belgische Arbitrage voor de Sport (BAS) . De kans lijkt ook groot dat de club naar de burgerlijke rechtbank stapt.