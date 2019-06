Pierre De Loof grijpt nipt naast halve finales op EK roeien, Hermien Peters en Lize Broekx pakken brons op WB kajak

Pierre De Loof heeft zich zaterdag in de open skiff niet kunnen plaatsen voor de halve finales van het EK roeien op de Rotsee in het Zwitserse Luzern. In het kajakken hebben Hermien Peters en Lize Broekx hebben voor de twee WB op een rij brons gepakt.

In zijn kwartfinale eindigde De Loof op de vierde plaats, enkel de top drie plaatste zich telkens voor de halve finales. Met zijn 7:01.100 klokte de Bruggeling de zesde tijd op vierentwintig skiffeurs en had hij zowel de eerste als de vierde kwartfinalerace gewonnen. Nu moet De Loof zaterdagnamiddag aan de slag en proberen via een kwalificatierace minstens door te stoten tot de C-finale, voor de plaatsen dertien tot en met achttien.

Kwartfinales:

Skiff: 24 skiffeurs, vier kwartfinaleraces, eerste drie plaatsen zich voor de halve finale, andere skiffeurs varen de plaatsingsraces voor de C- en D-finale.

Derde kwartfinalerace:

1. Ondrej Synek (Tsj) 6:59.22

2. Kjetil Borch (Noo) 6:59.980

3. Mihai Chiruta (Roe) 7:00.540

4. Pierre De Loof (Bel) 7:01.100

5. Aleksandar Aleksandrov (Aze)7:19.570

6. Joaquin Montero (Spa)7:32.350

Pierre De Loof (KR Brugge) klokte de zesde tijd en moet naar de C-finale.

Brys en Van Zandweghe mogen naar EK-finale

Tim Brys (KR Club Gent) en Niels Van Zandweghe (Brugse TR) hebben zich zaterdag met een tweede plaats in hun halve finale van de mannen lichtgewicht geplaatst voor de finale op het EK roeien op de Rotsee in het Zwitserse Luzern.

De bronzenmedaillewinnaars van het WK van vorig seizoen stoten met een vijfde tijd in totaal door naar de finale, waarin de top zes het zondagnamiddag tegen elkaar opneemt in een strijd om de medailles.

Mannen lichtgewicht:

Halve finales: Dubbeltwee: 12 teams, twee halve finaleraces, eerste drie plaatsen zich voor de A-finale, andere teams varen de B-finale.

Tweede halvefinalerace:

1. Oppo - Ruta (Ita)6:17.28

2. Brys - Van Zandweghe (Bel)6:18.06

3. Espersen - Modest (Den) 6:20.42

4. Kowalski - Jankowski (Pol) 6:44.00

5. Lee-Green - Fletcher (GBr)6:51.00

6. Schoeberl - Taborsky (Oos) 7:16.43

Tim Brys (KR Club Gent) en Niels Van Zandweghe (Brugse TR) plaatsten zich met de vijfde tijd op twaalf teams voor de A-finale.

Hermien Peters en Lize Broekx pakken brons in hun tweede WB-finale op rij

Lize Broekx en Hermien Peters hebben zaterdag brons behaald in de finale van de olympische K2 500m bij de vrouwen op de Wereldbekermanche kajak sprint in het Duitse Duisburg. Vorig weekend keerden ze met zilver terug uit het Poolse Poznan.

Onze landgenotes kwamen halfweg als tweede door. In de slotmeters wipten de Slovenen Ponomarenko - Osterman hen nog net voorbij, het goud ging naar het Franse duo Hostens-Guyot. Peters en Broekx hielden wel de Poolse WK-medaillewinnaressen Iskrzycka en Kolodziejczyk achter zich.

A-finale (1e tot 9e plaats):

1. Hostens - Guyot (Fra) 1:41.279

2. Ponomarenko - Osterman (Slo) 1:41.689

3. Peters - Broekx (Bel) 1:42.194

4. Iskrzycka - Kolodziejczyk (Pol) 1:42.515

5. Fritz - Kriegerstein (Dui) 1:42.617

6. Lehaci - Schwarz (Oos) 1:43.621

7. Portela - Vaconcelos (Por) 1:44.180

8. Dolgova - Chernigovskaya (Rus) 1:44.287

9. Yu - Huang (Chn) 1:44.947

Artuur Peters sluit WK kajak K1 1.000m af met vijfde plaats in B-finale

Artuur Peters heeft zaterdag de olympische K1 1.000m bij de mannen op de Wereldbekermanche kajak sprint in het Duitse Duisburg afgesloten met een vijfde plaats in de B-finale.

De 22-jarige Neerpeltenaar eindigde zo met een veertiende plaats in de totaalstand. Peters start zondag nog in de K2 mix met Lize Broekx en in de K1 5.000m, maar dat zijn geen olympische nummers.

K1 1000m: B-finale: 10de tot 18de plaats):

1. Thomas Green (Aus) 3:29.791

2. Thomas Lusty (GBr) 3:30.080

3. Samuele Burgo (Ita) 3:31.699

4. Roi Rodriguez (Spa) 3:31.962

5. Artuur Peters (Bel) 3:32.252

6. Maxim Spesivtsev (Rus)3:33.822

7. Jost Zakrajsek (Slo) 3:34.911

8. Peter Gelle (Svk) 3:36.079

9. Simon Mctavish (Can)3:36.293

Artuur Peters (Neerpelt WC) sluit in K1 1.000m deze wereldbeker af met een 14e plaats op 58 kajakkers.