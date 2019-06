Belgian Cat Kyara Linskens verlaat het Poolse Gorzow, waarmee ze afgelopen seizoen vicekampioen werd, voor het Russische Enisey Krasnoyarsk, zo werd zaterdag bekendgemaakt.

Dat is de nummer zes uit Rusland. Sinds haar vertrek uit België speelde Linskens ook al voor het Tsjechische Nymburk (2017-2018), alvorens naar Polen te verkassen. Momenteel is ze met de Belgische nationale vrouwenploeg op stage in Japan.